jobs.sa شروط تقديم وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية 1444 للرجال رتبة “عريف / جندي أول”

أصبح البحث عن شروط تقديم وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية السعودية للرجال، من أهم كلمات البحث الآن بعد أن أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل بها لشغل عدد من الوظائف العسكرية المتوفرة بها برتبة “جندي أول/ عريف” للرجال، من حملة الدبلوم الصحي تخصص مساعد طبيب أسنان والمؤهلات العليا.

حددت الإدارة موعد تسجيل ورابط التقديم الإلكتروني وهو رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية، كما شددت الإدارة على الراغبين في التسجيل بالوظائف تحري أقصى درجات الدقة في البيانات المسجلة، لأنه في حالة وجود أي أختلاف في البيانات المسجلة مع البيانات الخاصة بالجهات ذات الشأن سوف يتم أستبعاد الطلب فوراً، وفيما يلي طريقة وشروط القبول والتسجيل.

إعلان فتح باب القبول والتسجيل للخدمات الطبية بوزارة الداخلية على رتبة (عريف – جندي أول) للرجال عبر منصة (أبشر – توظيف) https://t.co/ZiSo8Z2oJ1 pic.twitter.com/c7e2G8GNwa — الخدمات الطبية بوزارة الداخلية (@moimsgovsa) April 6, 2023

شروط تقديم وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للرجال

يكون المتقدم سعودي الجنسية والنشأة, يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن. شرط حسن السير والسلوك في جميع المتقدمين ولا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب “الدبلوم الصحي تخصص مساعد طبيب أسنان” بتقدير لا يقل عن جيد. يفضل المؤهلات العليا في حالة المفاضلة بين أثنين. يكون لدى المتقدم بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول وقت التقديم. لا يكون قد سبق للمتقدمين العمل في أي مؤسسة عسكرية وتم فصله من العمل لأي سبب من الأسباب. في حال أن المتقدم للوظيفة متزوج يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية. أن يكون المتقدم لائق من الناحية الطبية ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن أداء مهام عملة. أن يجتاز المتقدم كافة مراحل القبول والاختبارات المقررة من قبل لجنة القبول.

jobs.sa رابط تقديم وظائف الخدمات الطبية للرجال 1444

يمكن لجميع الراغبين في التسجيل الإلكتروني على وظيفة عريف وجندي أول بالخدمات الطبية، الدخول على رابط أبشر وأتباع الخطوات التالية للتسجيل في الوظائف العسكرية الجديدة.

الدخول على رابط أبشر توظيف jobs.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع.

النقر على أيقونة الوظائف المتاحة الآن ثم تحديد وظائف الخدمات الطبية للرجال.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة في أستمارة التقديم الإلكترونية المطلوبة بدقة وإرفاق المستندات المطلوبة.

إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب وطباعة الطلب لتقديم نموزج التقديم عند القبول المبدئي على الوظائف.

الرتب العسكرية والمؤهلات والتخصصات المطلوبة

موعد التسجيل الإلكتروني في وظائف وزارة الداخلية

حدد الإدارة العامة للخدمات الطبية موعد فتح رابط أبشر للتسجيل في الوظائف العسكرية الجديدة، وقاتلت أـن الرابط سيكون متاح بداية من يوم السبت 2023/04/08 الموافق 1444/09/17 هجري، وينتهي يوم الخميس 2023/04/13 الموافق 1444/09/22 هجري، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا الموعد.

شروط وظائف الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمستندات

للتقديم في وظائف وزارة الداخلية السعودية يجب أن تتوافر كافة الشروط السابق ذكرها، وكذالك يجب تجهيز الملفات والمستندات المطلوبة للتقديم وهي كما يلي.