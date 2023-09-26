بالفيديو.. لحظة استقبال مفقود جازان بعد العثور عليه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يوثق اللحظة التي استقبل فيها شخص مفقود في جازان بعد أن تم العثور عليه، حيث كان أهله يستقبلونه بحفاوة كبيرة وحضر الاحتفال أفراد عائلته وأصدقاؤه الذين رغبوا في توثيق هذه اللحظة المهمة على هواتفهم.

لقطة من فيديو احتفال أهالي جازان برجوع المفقود - مصدر الصورة: يوتيوب بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وكشف مصدر في فريق “إنجاد” للبحث والإنقاذ في المملكة أنه تم احتجاز أكثر من ألف شخص في صحاري البلاد خلال شهر واحد، وتم تسجيل 4 حالات وفاة، وقد تم تسجيل 1763 بلاغًا خلال شهر ذي الحجة بشأن الأشخاص المحتجزين في الرمال والأودية والمناطق الجبلية في المملكة، مع متوسط 63 بلاغًا يوميًا، بالإضافة إلى 27 بلاغًا بشأن المفقودين.

وأشار المصدر إلى وجود تعليمات وتحذيرات من قبل الجهات المعنية، مثل الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وفرق البحث والإنقاذ في المملكة، بضرورة تجنب المغامرات والمخاطر أثناء الرحلات البرية في الصحارى والطرق الوعرة، ومناطق الارتفاع، وعبور بعض الأودية أثناء جريان السيول، وتأكد المصدر من أن الكثير من الأشخاص لا يزالون يتجاهلون هذه التعليمات ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

وأعلن المصدر أن إحصائيات الأشخاص المحتجزين في الصحارى خلال الشهر بلغت 1763 بلاغًا، أي ما يعادل 63 بلاغًا يوميًا، وتم العثور على 13 شخصًا منهم بصحة جيدة وجاري البحث عن 10 أشخاص مفقودين، كما تم تسجيل 4 حالات وفاة.