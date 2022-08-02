“جدارة” الشروط والمتطلبات للقبول بالوظائف التعليمية بالسعودية 1444هـ

استمرار التقديم للقبول بالوظائف التعليمية بالسعودية 1444 هـ من خلال خدمة جدارة التي أتاحت للساعين والمتقدمين للعمل من المواطنين السعوديين، من تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع تقديم وإرفاق المستندات اللازمة. وكذلك توفر جدارة خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الهيئات الحكومية السعودية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم. ومنها وظيفة معلم التي نستعرض التقديم لها من خلال هذه المقالة.

وظيفة معلم بوزارة التعليم السعودية 1444هـ

في إطار خطط المملكة السعودية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تفعيل مشاركة أبناء الوطن في العملية التعليمية وتحقيق التنمية الاجتماعية عبر زيادة نسبة المعلمين والمعلمات، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد فتح باب التقديم على عدد 11547 وظيفة تعليمية ويبدأ التقديم من 2 محرم الموافق 31 من أغسطس إلى 9 محرم 1444 الموافق 7 أغسطس 2022 لمدة ثمانية أيام ويحق التقديم للرجال والنساء عبر جدارة بمنصة مسار.

التخصصات المطلوبة للتعاقد

إذا كنت من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية فأنت المستهدف للعمل من ضمن 11547 معلم ممارس في التخصصات التالية:

الرياضيات

الأحياء

اللغة الإنجليزية

المهارات الرقمية

إدارة الأعمال

الكيمياء

الفيزياء

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على إحدى المؤهلات التي تناسب الالتحاق بتلك الوظيفة.

التي تناسب الالتحاق بتلك الوظيفة. الحصول على شهادة جامعية من إحدى كليات المملكة أو عمل شهادة معادلة داخل المملكة في حالة الحصول على الشهادة خارجها.

خطوات التقديم لـوظيفة معلم جدارة 1444 هـ

عليك تسجيل الدخول لبرنامج جدارة (منصة مسار) من هنـــــا وإذا كان لديك حساب مسبق على المنصة. أما إذا كان الدخول لأول مرة ستحتاج إلى تسجيل دخول جديد ( إدخال رقم الهوية – وتاريخ الميلاد – استكمال شروط التحقق والمتابعة – ثم إدخال كافة البيانات بعناية وحرص والتأكد من صحة البيانات مع إرفاق المؤهلات وحفظ كلمة المرور مرتين وتأكيد الطلب.

الإدارات التعليمية لوظيفة معلم

عليك التأني في اختيار الإدارة التعليمية المناسبة من بين الإدارات المستهدفة للتعاقد مع المعلمين ومنها:

( الرياض، المهد الزلفي، المجمعة، العلا، شرورة، محايل عسير، نجران، المخواة، حفر الباطن، عفيف، شقراء، ظهران الجنوب، بيشة، تبوك، المدينة المنورة، جازان، الجوف، القنفذة، حائل، المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الأحساء، الدوادمي، ينبع، رجال ألمع، وادي الدواسر، الغاط، عسير، الأفلاج، الليث، الحوطة والحريق، إدارة الباحة، إدارة مكة المكرمة، إدارة الخرج، إدارة الرس، إدارة سراة عبيدة، إدارة القريات، إدارة المذنب، إدارة الطائف، إدارة البكيرية، إدارة صبيا، إدارة القويعية، إدارة القصيم، إدارة النماص التعليمية.

موعد إعلان نتائج التقديم وظيفة معلم عبر منصة جدارة

إعلان نتيجة طلبك سيكون السبت 15/1/ 1444 الموافق 13/8/2022م.