أخبار السعودية

إبراهيم رئيسي: إيران والسعودية دولتين مؤثرتين في العالم الإسلامي

أسامة محمد

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الاثنين، إن إيران والسعودية تمثلان دولتين مؤثرتين في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

إبراهيم رئيسي: إيران والسعودية دولتين مؤثرتين في العالم الإسلامي

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - مصدر الصورة: CNN

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وأكد رئيسي، خلال لقاءه بسفير إيران لدى السعودية علي رضا عنايتي، قبل مغادرته إلى الرياض، التزام إيران بتعزيز العلاقات مع جيرانها، ودعا إلى استغلال القدرات المتاحة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن التعاون الإيراني السعودي، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي قضايا العالم الإسلامي على المستوى الحكومي والشعبي، سيرفع مكانة دول المنطقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وسيقلل من التدخلات الخارجية.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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