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توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار رعدية في عدة مناطق، إنذار باللُّون الأحمر وتحذيرات من الصواعق الرعدية والسيول في مكة المكرمة

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الإثنين، وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة -بمشيئة الله تعالى-  يرافقها جريان السيول وزخَّات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة وصولاً إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

- صورة 3 - توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار رعدية في عدة مناطق، إنذار باللُّون الأحمر وتحذيرات من الصواعق الرعدية والسيول في مكة المكرمة

أمطار غزيرة وصواعق رعدية - المصدر: الذكاء الاصطناعي بينغ

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سرعة الرياح وحالة البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة الطقس والرياح السطحية فوق البحر الأحمر، توقَّعت الأرصاد بالسعودية أن تصل سرعة الرياح إلى 35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وأكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، بينما تصل سرعة الرياح إلى 25 كم/ساعة فوق الخليج العربي وارتفاع الموج إلى متر ويكون البحر خفيف الموج.

- صورة 1 - توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار رعدية في عدة مناطق، إنذار باللُّون الأحمر وتحذيرات من الصواعق الرعدية والسيول في مكة المكرمة
نشرة التوقعات البحرية اليوم – المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس

درجات الحرارة ونِسب الرطوبة اليوم في المملكة

ورجَّحت الأرصاد الجوية أن تسجِّل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في السعودية اليوم الإثنين، بينما تصل في المدينة المنورة إلى 44 والعاصمة الرياض 42 درجة مئوية، فيما تسجِّل السودة وأبها أقل درجة حرارة مع 16 مئوية، وتصل نسبة الرطوبة إلى 90 في كلٍّ من الدمام وجدة.
- صورة 2 - توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار رعدية في عدة مناطق، إنذار باللُّون الأحمر وتحذيرات من الصواعق الرعدية والسيول في مكة المكرمة
نشرة التوقعات الجوية اليوم – المصدر: الصفحة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد على موقع اكس
المدينة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 45 32 55  أمطار رعدية
المدينة المنورة 44 32 25  سحب رعدية
الرياض 42 24 20  صحو
جدة 37 28 90  غائم جزئي
الدمام 43 25 90  عوالق
أبها 29 16 85  امطار متوسطة
تبوك 39 24 40  صحو
بريدة 43 23 20  صحو
حائل 40 24 20  غائم جزئي
الباحة 28 17 65  امطار متوسطة
عرعر 41 25 25  صحو
سكاكا 41 25 25  صحو
جازان 38 31 85  امطار متوسطة
نجران 37 21 25  غائم جزئي
الخرج 43 25 20  صحو
المجمعة 41 23 20  صحو
وادي الدواسر 42 24 20  صحو
الدوادمي 41 23 20  غائم جزئي
شرورة 41 27 25  غائم جزئي
طريف 35 20 35  صحو
الطائف 35 22 65  امطار متوسطة
القنفذة 36 29 85  امطار متوسطة
ينبع 41 29 75  سحب رعدية
العلا 43 30 25  غائم جزئي
الاحساء 44 26 45  عوالق
حفر الباطن 44 26 25  صحو
بيشة 37 21 25  غائم جزئي
الوجه 34 26 85  صحو
رفحا 43 25 20  غائم جزئي
القريات 36 19 45  صحو
السودة 27 16 85  امطار متوسطة
روضة التنهات 43 26 30  عوالق
صحراء الدهناء 43 26 30  عوالق
الصمان 43 26 30  عوالق

الأرصاد تحذِّر من الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً باللُّون الأحمر حذَّر خلاله العرضيات في منطقة مكة المكرمة من تأثير الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية وجريان السيول وتساقط البَرَد والرياح شديدة السرعة، إضافة إلى انعدام مستوى الرؤية الأفقية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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