توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار رعدية في عدة مناطق، إنذار باللُّون الأحمر وتحذيرات من الصواعق الرعدية والسيول في مكة المكرمة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الإثنين، وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة -بمشيئة الله تعالى- يرافقها جريان السيول وزخَّات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة وصولاً إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أمطار غزيرة وصواعق رعدية - المصدر: الذكاء الاصطناعي بينغ

سرعة الرياح وحالة البحر الأحمر والخليج العربي

وحول حالة الطقس والرياح السطحية فوق البحر الأحمر، توقَّعت الأرصاد بالسعودية أن تصل سرعة الرياح إلى 35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وأكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، بينما تصل سرعة الرياح إلى 25 كم/ساعة فوق الخليج العربي وارتفاع الموج إلى متر ويكون البحر خفيف الموج.

درجات الحرارة ونِسب الرطوبة اليوم في المملكة