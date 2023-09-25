توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار رعدية في عدة مناطق، إنذار باللُّون الأحمر وتحذيرات من الصواعق الرعدية والسيول في مكة المكرمة

توقُّعات الأحوال الجوية.. أمطار رعدية في عدة مناطق، إنذار باللُّون الأحمر وتحذيرات من الصواعق الرعدية والسيول في مكة المكرمة
أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الإثنين، وتوقَّع المركز استمرار تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة -بمشيئة الله تعالى- يرافقها جريان السيول وزخَّات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من جازان، وعسير، والباحة وصولاً إلى مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
سرعة الرياح وحالة البحر الأحمر والخليج العربي
وحول حالة الطقس والرياح السطحية فوق البحر الأحمر، توقَّعت الأرصاد بالسعودية أن تصل سرعة الرياح إلى 35 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وأكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، ويصل ارتفاع الموج إلى مترين ونصف المتر وحالة البحر مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، بينما تصل سرعة الرياح إلى 25 كم/ساعة فوق الخليج العربي وارتفاع الموج إلى متر ويكون البحر خفيف الموج.
درجات الحرارة ونِسب الرطوبة اليوم في المملكة
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|45
|32
|55
|أمطار رعدية
|المدينة المنورة
|44
|32
|25
|سحب رعدية
|الرياض
|42
|24
|20
|صحو
|جدة
|37
|28
|90
|غائم جزئي
|الدمام
|43
|25
|90
|عوالق
|أبها
|29
|16
|85
|امطار متوسطة
|تبوك
|39
|24
|40
|صحو
|بريدة
|43
|23
|20
|صحو
|حائل
|40
|24
|20
|غائم جزئي
|الباحة
|28
|17
|65
|امطار متوسطة
|عرعر
|41
|25
|25
|صحو
|سكاكا
|41
|25
|25
|صحو
|جازان
|38
|31
|85
|امطار متوسطة
|نجران
|37
|21
|25
|غائم جزئي
|الخرج
|43
|25
|20
|صحو
|المجمعة
|41
|23
|20
|صحو
|وادي الدواسر
|42
|24
|20
|صحو
|الدوادمي
|41
|23
|20
|غائم جزئي
|شرورة
|41
|27
|25
|غائم جزئي
|طريف
|35
|20
|35
|صحو
|الطائف
|35
|22
|65
|امطار متوسطة
|القنفذة
|36
|29
|85
|امطار متوسطة
|ينبع
|41
|29
|75
|سحب رعدية
|العلا
|43
|30
|25
|غائم جزئي
|الاحساء
|44
|26
|45
|عوالق
|حفر الباطن
|44
|26
|25
|صحو
|بيشة
|37
|21
|25
|غائم جزئي
|الوجه
|34
|26
|85
|صحو
|رفحا
|43
|25
|20
|غائم جزئي
|القريات
|36
|19
|45
|صحو
|السودة
|27
|16
|85
|امطار متوسطة
|روضة التنهات
|43
|26
|30
|عوالق
|صحراء الدهناء
|43
|26
|30
|عوالق
|الصمان
|43
|26
|30
|عوالق
الأرصاد تحذِّر من الأمطار الغزيرة في مكة المكرمة
الإنذار الأحمر – #منطقة_مكة_المكرمة – #العرضيات
للتفاصيل https://t.co/Y1fSTl3Yd1 #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/dgNDObuV5O
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 25, 2023