مع اقتراب العام الدراسي الجديد يجب على أولياء الأمور التعرف على كيفية التسجيل في النقل المدرسي بواسطة نظام نور 1444، حيث يعمل نظام نور بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية على توفير خدمة النقل المدرسي 1444 للطلاب، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت مُسبقاً عن شروط استحقاق التسجيل بالإضافة إلى رسوم الاشتراك في الباصات المدرسية، وكانت الوزارة قد عملت على توفير أعلى درجات السلامة وأفضل الأنظمة الأمنية، وذلك من أجل توفير بيئة سليمة للطالب والراحة النفسية لـ أولياء الأمور بخصوص أطفالهم لذلك لا يجب إهمال موضوع التسجيل في باصات المدارس الحكومية.

كيفية التسجيل في النقل المدرسي بواسطة نظام نور 1444

الدخول إلى موقع نظام نور. كتابة اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. إدخال رمز التحقق المرئي. تسجيل الدخول. الانتقال إلى خدمة النقل المدرسي. الضغط على تبويب طلب النقل المدرسي للعام الجديد. الضغط على الخيارات. اختيار النقل للطلاب. الموافقة على الشروط. تعبئة المعلومات المطلوبة. تأكيد الطلب. سيصل كود إلى الهاتف، يجب إدخاله في المكان المخصص. الضغط على دفع رسوم التسجيل، بواسطة خدمة سداد. النقر على نعم. الضغط على تأكيد. الاحتفاظ ب رقم فاتورة سداد النقل المدرسي.

استحقاق التسجيل في النقل المدرسي 1444

فرضت وزارة التعليم السعودية عدداً من الشروط من أجل الحصول على خدمة التسجيل في الباصات المدرسية للطلاب المسجلين في نظام نور وأهم الشروط هي:

الأفضلية للطلاب الأصغر سنا.

الأولوية للطالبات.

الذين يسكنون بعيدا عن المدرسة

آلا تتجاوز المسافة بين المنزل والمدرسة أكثر من 3 كم، وآلا تقل عن 250 متر

الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصحي للطلاب.

مراعاة تضاريس المناطق التي يأتي منها الطلاب

وجود حالة اجتماعية حرجة.

رسوم الاشتراك في باصات النقل المدرسي 1444

أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن رسوم دفع الاشتراك في النقل المدرسي والتي تم تحديدها ب 200 ريال سعودي على كل طالب، وفي حال لم يتم قبول الطالب في خدمة النقل المدرسي فا يتم استرداد المبلغ كاملا، وهكذا تضمن الوزارة عدم تعرض المواطن ﻷي عمليات مشبوهة.

الحالات المعفاة من رسوم النقل المدرسي 1444

قامت وزارة التعليم السعودية ب تحديد الذين يشملهم الإعفاء من دفع رسوم النقل المدرسي وهي كالآتي:

أن تكون أسرة الطالب من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي. بحال كان الطالب من ذوي الهمم. أن يكون الطالب قادم من مدارس الدمج

كيفية استرجاع رسوم الاشتراك في باصات المدارس الحكومية

يمكن ل ولي أمر الطالب استرجاع رسوم الإشتراك في النقل المدرسي، حيث يجب الدخول إلى الحساب البنكي، والولوج إلى خدمة المدفوعات الحكومية، ومن ثم اتباع كافة الخطوات المطلوبة، وللمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع وزارة المالية السعودية على الأرقام 0118217828/ 0118218161/ 0118218529 أو البريد الإلكتروني: [email protected]

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