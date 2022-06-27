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14 شرطًا للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443

منة الله أشرف

يبحث الكثيرون عن شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، ويرغبون كذلك في معرفة الشروط والمستندات المطلوبة حتى يتمكنوا من استكمالها.

14 شرطًا للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443

14 شرطًا للانضمام إلى كلية الملك خالد العسكرية

  1. لا يزيد العمر عن 27 عامًا، باستثناء الأطباء مسموح لهم التقدم حتى سن 30 عامًا.
  2. الوزن والطول مناسبان من 52 إلى 95 كغم، ومن 165 إلى 188 سم.
  3. يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
  4. الحصول على الشهادة الجامعية بانتظام كلي.
  5. يجب أن يكون التقدير جيدًا على الأقل في التخصصات المطلوبة.
  6. ألا يكون مضى أكثر من عام على تخرجه.
  7. وبالإضافة إلى ما سبق، يجب اجتياز اختبار STEP وهو عبارة عن أحد اختبارات اللغة الإنجليزية من مركز قياس، ويمكنك التسجيل دون انتظار ظهور درجاتك، بحسب الموقع الرسمي للكلية.
  8. وفي الوقت نفسه، يجب تأدية اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط.
  9. يجب أيضًا الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (جميع التخصصات الطبية والصحية).
  10. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.
  11. بالنسبة لأولئك الحاصلين على الشهادة الجامعية من الخارج، فيجب تقديم معادلة الشهادة.
  12. وفي الوقت نفسه، أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، ويشمل ذلك السمعة الطيبة، وألا يكون مُدانًا بأي إدانة قانونية أو جنائية.
  13. في حال الزواج، يجب أن يكون متزوجاً من سعودية.
  14. وأخيرًا وليس آخرًا، يجب اجتياز جميع إجراءات القبول ومن ضمنها المقابلة الشخصية، والفحص الطبي من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل.

رابط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444 للجامعين وأهم الشروط المطلوبة

“تقديم الحرس الوطني” رابط تقديم كلية الملك خالد وخطوات التسجيل

14 شرطًا للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443
شروط التسجيل

كلية الملك خالد العسكرية

تضم كلية الملك خالد العسكرية (KKMAR) العديد من التخصصات وجميعها تهدف إلى إنتاج جيل متمكن من الاستمرار في الخدمة العسكرية فور التخرج، ولكن لكي يتم الالتحاق بها، وهي واحدة من أشهر الكليات العسكرية في السعودية، فإن المتقدمين يخضعون إلى العديد من الشروط والضوابط.

كم مدة الدراسة في كلية الملك خالد العسكرية للثانوية؟

  • بحب الموقع الرسمي للكلية، فإن المدة عبارة عن 3 سنوات موزعة على 6 فصول دراسية.
  • أما الفصل فيستغرق من 3 شهور ونص إلى 4 شهور.
  • يبلغ عدد الساعات الدراسية (132) ساعة معتمدة.
  • يعين المتخرج من الكلية على رتبة ملازم.

14 شرطاً للتسجيل في KKMAR

رواتب كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

المعلومات المتداولة أن الرواتب تتراوح بين 9200 إلى 13000 ريال للطالب والدراس.

عدد المقبولين في كلية الملك خالد العسكرية

في عام 1440، تم قبول 13247 متقدم في مختلف الكليات والتخصصات تمكنوا من استيفاء الشروط والمستندات.

14 شرطًا للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1443 (2)

منة الله أشرف

صحفية مهتمة بحقوق النساء والأقليات، شغوفة بالتكنولوجيا والكتابة عنها، أحب التاريخ والقراءة عنه، تخرجت من كلية الإعلام قسم الصحافة، عملت في مجال الإعلام والصحافة منذ عام 2012، تنوعت في أقسام الترجمة والاقتصاد والتقارير والتحقيقات، وعملت في عدة مواقع محلية وإقليمية.


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