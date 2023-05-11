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الحصيني: موسم الأمطار لم ينتهِ بعد ،”لازال للخير بقية” و #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر تقترب

محمد خير الحوراني

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم الخميس في جميع مناطق المملكة، وحذَّر المركز من تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة ابتداءاً من اليوم #الخميس وحتى #السبت، مشيراً إلى أنَّها سوف تشمل بإذن الله كلًّ من #الجوف و#الحدود_الشمالية و#تبوك إضافة إلى الأجزاء الشمالية من مناطق #المدينة_المنورة و#حائل و#الرياض و#القصيم و#الشرقية، كما بشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني باقتراب #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر اعتباراً من منتصف الأسبوع القادم بإذن الله.

الحصيني: موسم الأمطار لم ينتهِ بعد ،"لازال للخير بقية" و#الحالة_الممطرة_السابعة_عشر تقترب

الطقس اليوم أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

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وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تتساقط الأمطار الرعدية ترافقها زخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة اليوم الخميس، على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة قبل أن تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. مرجِّحاً أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة. بينما تتأثر مناطق الشرقية، والقصيم والرياض، والجوف وحائل، والحدود الشمالية، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

الحصيني موسم الأمطار لم ينتهِ بعد و”لازال للخير بقية”

من جانبه أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنَّ موسم الأمطار لم ينتهِ بعد وقال العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر “لازال للخير بقية”.
وبشَّر الحصيني بأنَّ #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام 1444هـ سوف تبدأ اعتباراً من منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله
ورجَّح العضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخفي المملكة أنَّ الحالة الممطرة المرتقبة سوف تكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة، بإذن الله، وتشمل أجزاءً من المنطقة الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية، حيث تكون الأمطار المتوقعة متفاوتة القوة وقد تكون غزيرة في بعض الأماكن.

أعلى درجة حرارة اليوم في مكة المكرمة والاحساء

وحول درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم الخميس رجَّح المركز أن تسجِّل كلًّ من مكة المكرمة والاحساء أعلى درجة حرارة اليوم مع 42 درجة مئوية بينما تكون أقل درجات الحرارة في السودة مع 12 درجة مئوية وتكون الأجواء غائمة جزئياً في معظم مناطق ومحافظات المملكة.

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 42 28 45  غائم جزئي
المدينة المنورة 38 22 25  غائم جزئي
الرياض 40 28 25  غائم جزئي
جدة 36 24 75  غائم جزئي
الدمام 41 25 90  غائم جزئي
أبها 28 16 85  أمطار رعدية
تبوك 35 20 45  صحو
بريدة 38 23 35  غائم جزئى / أتربة مثارة
حائل 35 19 25  غائم جزئى / أتربة مثارة
الباحة 28 16 75  أمطار رعدية
عرعر 34 21 30  غائم جزئى / أتربة مثارة
سكاكا 36 22 25  غائم جزئى / أتربة مثارة
جازان 36 29 85  أمطار رعدية
نجران 36 21 35  أمطار رعدية
الخرج 41 28 20  صحو
المجمعة 39 23 45  غائم جزئى / عوالق
وادي الدواسر 40 25 25  غائم جزئى / عوالق
الدوادمي 38 24 20  غائم جزئى / أتربة مثارة
شرورة 39 24 35  غائم جزئى / أتربة مثارة
طريف 32 18 25  غائم جزئى / أتربة مثارة
الطائف 32 18 55  سحب رعدية
القنفذة 35 28 80  سحب رعدية
ينبع 36 21 85  صحو
العلا 33 21 35  أتربة مثارة
الاحساء 42 26 40  غائم جزئي/عوالق ترابية
حفر الباطن 39 25 25  غائم جزئى / عوالق
بيشة 37 22 60  سحب رعدية
الوجه 32 21 90  صحو
رفحا 36 22 25  غائم جزئى / أتربة مثارة
القريات 36 19 30  غائم جزئى / أتربة مثارة
السودة 22 12  سحب رعدية
روضة التنهات 40 26 35  غائم جزئى / عوالق
صحراء الدهناء 40 25 35  غائم جزئى / عوالق
الصمان 39 25 35  غائم جزئى / عوالق
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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