الحصيني: موسم الأمطار لم ينتهِ بعد ،”لازال للخير بقية” و #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر تقترب

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية تقريره حول حالة الطقس والأحوال الجوية المتوقَّعة اليوم الخميس في جميع مناطق المملكة، وحذَّر المركز من تأثير الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة ابتداءاً من اليوم #الخميس وحتى #السبت، مشيراً إلى أنَّها سوف تشمل بإذن الله كلًّ من #الجوف و#الحدود_الشمالية و#تبوك إضافة إلى الأجزاء الشمالية من مناطق #المدينة_المنورة و#حائل و#الرياض و#القصيم و#الشرقية، كما بشر الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني باقتراب #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر اعتباراً من منتصف الأسبوع القادم بإذن الله.

الطقس اليوم أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد أن تتساقط الأمطار الرعدية ترافقها زخات البرد والرياح النشطة المثيرة للأتربة اليوم الخميس، على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة قبل أن تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. مرجِّحاً أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة. بينما تتأثر مناطق الشرقية، والقصيم والرياض، والجوف وحائل، والحدود الشمالية، إضافة إلى الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

الحصيني موسم الأمطار لم ينتهِ بعد و”لازال للخير بقية” من جانبه أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنَّ موسم الأمطار لم ينتهِ بعد وقال العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر “لازال للخير بقية”. وبشَّر الحصيني بأنَّ #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر منذ دخول موسم الأمطار لهذا العام 1444هـ سوف تبدأ اعتباراً من منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله

ورجَّح العضو المؤسس لجمعية الطقس والمناخفي المملكة أنَّ الحالة الممطرة المرتقبة سوف تكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة، بإذن الله، وتشمل أجزاءً من المنطقة الغربية والوسطى والشمالية والشرقية والجنوبية، حيث تكون الأمطار المتوقعة متفاوتة القوة وقد تكون غزيرة في بعض الأماكن.

نستغفر الله ونتوب اليه

موسم الأمطار لم ينتهي لازال للخير بقية

حسب الناذج العددية للطقس

متوقع من منتصف الاسبوع القادم – ان شاء الله

حالة ممطرة وهي #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر منذ دخول موسم الامطار لهذا العام 1444هـ ويمكن تصنيف الحالة من ناحية القوة من خفيفة الى متوسطة

متوفع ان… pic.twitter.com/hw7pQ7IaJo — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) May 11, 2023

أعلى درجة حرارة اليوم في مكة المكرمة والاحساء

وحول درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم الخميس رجَّح المركز أن تسجِّل كلًّ من مكة المكرمة والاحساء أعلى درجة حرارة اليوم مع 42 درجة مئوية بينما تكون أقل درجات الحرارة في السودة مع 12 درجة مئوية وتكون الأجواء غائمة جزئياً في معظم مناطق ومحافظات المملكة.