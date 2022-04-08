أرخص أسعار التأمين الصحي للزيارة العائلية 1443 للسعوديين والمقيمين: وكيفية استرجاع الرسوم والتجديد والاستعلام وخدمات أُخرى

أرخص شركات أسعار التأمين الصحي للزيارة العائلية عُدّ سوق التأمين عمومًا من أشد الأسواق منافسة بين الشركات، لذلك عندما تريد أن تقوم بإجراء تأمين صحي يجب البحث على افضل الشركات التي تقدم عروض أو أسعار رخيصة، وذلك كون المنافسة شديدة للغاية وكافة الشركات ترغب في كسب عملاء اكثر، وأهم الشركات هي:

شركة الدرع العربي: تكلفة التأمين الصحي لديها 50 ريال للشخص.

شركة سوليدرتي: 40 ريال للشخص الواحد.

شركة تكافل الراجحي: 51 ريال للشخص الواحد. الشركة التعاونية 89 ريال للشخص الواحد.

كيفية استرجاع رسوم التأمين الصحي لزيارة العائلية يمكن استرجاع الرسوم التي تم دفعها للزيار ة العائلية فيما يخص التأمين الصحي بحالات مُعينة وهي: عند دفع الرسوم المطلوبة وعدم الاستفادة من خدمات التامين الصحي.

إذا تم دفع الرسوم وبعدها تم إنهاء الجلسة بطلب من المدعي، من الممكن أن يحصل صاحب العلاقة على تخفيض في الرسوم، حيث يمكن استرداد 50% من مبلغ التأمين الصحي، في حال انتهاء الجلسة قبل سماع الأدلة من قبل المحكمة أو مثلا لم يكن هناك داعي لسماع الأدلة وفي الحالة الثانية يمكن استرداد 25% من المبلغ إذا ما تم إنهاء الجلسة بعد الاستماع الى ما سبق. قد يهمك: أرخص تأمين ضد الغير 1443 في السعودية “مع ذكر الشركات العاملة في المجال وأرخصها” ونصائح متنوعة

الاستعلام عن تأمين أصحاب الزيارات كل شخص يأتي زائراً الى السعودية يكون له فرصة الحصول على خدمة إلكترونية، ويمكنه بواسطة الخدمة أن يتوفر على فكرة جيدة عن التأمين الخاص به مثل مدة صلاحيته، وبيانات شركة التأمين وتاريخ انتهائه وأشياء أخرى، يمكن التعرف عليها في أثناء اتباع الخطوات التالية: التوجه الى الموقع الخاص بالاستعلام عن التأمين الصحي الخاص بالزائرين.

الضغط على تبويب استعلام عن تأمين الزائرين وهو موجود في الواجهة الرئيسية.

ادخل صفحة بيانات الخدمة ومن ثم اختر الدخول على الخدمة.

يجب إدخال رقم جواز السفر العائد للزائر.

إدخال كود التحقق المرئي ومن ثم اضغط على موافق.

خدمات وثيقة التأمين الصحي تعمل وثيقة التامين الصحي في السعودية على منح حاملها حق الحصول على العديد من الخدمات الطبية، لعدد من الحوادث والخدمات والأمراض وغيرها و نذكر منها: