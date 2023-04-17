أخبار السعودية

«الأرصاد»: هطول أمطار غزيرة على الرياض وهذه المناطق

محمد عبد الحميد

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 17 أبريل، حيث من المتوقع هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط الثلوج في أجزاء من منطقة تبوك.

أحوال الطقس اليوم في السعودية

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ونشاط في الرياح، على مناطق (العاصمة الرياض، حالة عمار، تيماء، الدرعية، الدلم، رماح، ضرما، مرات، حريملاء).

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وستشهد منطقة مكة المكرمة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح، وأيضاً ستهطل أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق، (الخرمة، المويه، تربة، رنية).

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد، ستشهد منطقة القصيم وحائل هطول أمطار معتدلة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ونشاط في الرياح.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية، يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية ومن أهمهم موقع مصر فايف.

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