الدفاع المدني بالسعودية تحذر مواطنيها من سقوط أمطار رعدية حتى الخميس القادم

قامت المديرية العامة للدفاع المدني عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس بدعوة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة؛ تجنبًا لسقوط الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة العربية السعودية.

مبنى المديرية العامة للدفاع المدني مزين بالأضواء الخضراء احتفالاً بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93 للمملكة _ مصدر الصورة: الصفحة الرسمية للمديرية عبر منصة إكس

تحذيرات من الطقس بالمملكة السعودية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الاقتراب من أماكن المستنقعات المائية وتجمع السيول والأودية، ونوهت إلى عدم السباحة فيها حيث إنها أماكن غير مخصصة لذلك وتسبب خطورة على من يسبح فيها، وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تُعلنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ نظرًا لاستمرار فرص هطل الأمطار الرعدية على أغلب مناطق المملكة العربية السعودية.

كما أوضحت المديرية أن الأمطار تبدأ اليوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري حتى الخميس القادم الموافق الثامن والعشرين من الشهر نفسه، وقد أوضحت أن مكة المكرمة ستتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تتسبب في جريان السيول وتساقط البرد وستثير الرياح الهابطة نشطة تثير الغبار والأتربة، كما تشمل ميسان والعرضيات والطائف وعسيران والباحة وجازان.

كذلك قد أشارت أن من المتوقع هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة ونجران والمدينة المنورة والباحة وعسير والجموم والليث والقنفذة والكامل والعاصمة المقدسة.