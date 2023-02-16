طقس نهاية الأسبوع.. صقيع وضباب في تبوك والجوف، والحصيني يحذِّر “أطول موجة برد متوقَّعة” تبدأ اليوم

حذَّر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية ، من تأثير انخفاض درجة الحرارة على أجزاء من مناطق شرق ووسط وجنوب المملكة، تزامناً مع شاط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، بينما تتساقط الأمطار خفيفة الشِّدة على أجزاء من جنوب غرب المملكة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ويتشكَّل الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية. الحصيني أطول موجة برد لهذا العام تبدأ اليوم من جانبه حذَّر الباحث في الطقس والمناخ وعضو مؤسس لجنة تسميات المناخية في المملكة عبد العزيز الحصيني من “أطول موجة برد متوقعة” سوف تبدأ اليوم الخميس بإذن الله، ورجَّح الحصيني أن تكون قوة الموجة الباردة من متوسطة إلى شبه قوية، تسبقها رياح مثيرة للغبار والأتربة على معظم مناطق السعودية. الحصيني الحرارة 1 تحت الصفر في المنطقة الشمالية

كما رجَّح الباحث في الطقس والمناخ أن تدخل الموجة التاسعة هذا العام، مرحلة الذروة غداً الجمعة 26 وبعد غدٍ السبت 27 رجب وتستمر حتى الاثنين 29 رجب، وتترافق مع تشكُّل الصقيع في المنطقة الشمالية وشمال الوسطى ومتوقِّعاً أن تصل درجة الحرارة الصغرى شمال المملكة من واحد تحت الصفر إلى واحد.

1-ألبسوا ولبسوا عيالكم

أطول موجة برد متوقعة من متوسطة القوة لشبه قويةوهي الموجة التاسعة منذ دخول الشتاء هذا العام تسبق برياح مثيرة للغبار على معظم السعودية الا ان يصرفها الله

من الخميس1444/7/25هـ ذروتها يومي الجمعة 26 والسبت 27 رجب تستمر حتى الاثنين 29 رجب ثم يطرأ ارتفاع تدريجي👇 pic.twitter.com/WDjTUAtuCr — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 15, 2023