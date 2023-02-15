الطقس اليوم.. أمطار في تبوك والجوف وصقيع في الشرقية، ودرجة الحرارة تصل إلى 3 مئوية في عدة مناطق

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم الأربعاء في مختلف مناطق المملكة وفقاً لما يلي:

تساقط أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية.

إمكانية تشكُّل الصقيع وتساقط الأمطار الرعدية خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وتؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض والشرقية.

يستمر تأثير الرياح النشطة التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والباحة وجران.

إمكانية تكّوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.

الحصيني أمطار في الجوف وجازان وغبار في الشرقية والإمارات

من جانبه شارك الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عدداً من المقاطع التي توثَّق أمطار أمس الثلاثاء في عددٍ من المناطق بالمملكة، وتوقَّع عضو لجنة تسميات المناخية في المملكة، أن تشهد الساعات الـ “24” القادمة من اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس 25 رجب 1444هـ، أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والجوف وجازان وشمال الشرقية، بينما تسود الرياح المغبرة على أجزاء من المنطقة الغربية وغرب الوسطى، إضافة إلى جنوب المنطقة الشرقية وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة، حيث تكون “محركة للرمال” حسب وصفه.

أكثروا عباد الله من الاستغفار لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة

السحب بعضها ممطر مساء اليوم الثلاثا الساعة "11"على أجزاء من شمال المنطقة الشرقية و أجزاء من الصمان

مقاطع من امطار اليوم الثلاثاء 1444/7/23هـ مقاطع من الواتس

#الحالة_الممطرة_الثالث_عشر pic.twitter.com/2Oe9o5Q6Nx — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 14, 2023

درجة الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المناطق