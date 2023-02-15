الطقس اليوم.. أمطار في تبوك والجوف وصقيع في الشرقية، ودرجة الحرارة تصل إلى 3 مئوية في عدة مناطق
طقس اليوم أمطار في تبوك والجوف وصقيع في الشرقية
وأوضح المركز الوطني للأرصاد الظواهر الجوية المتوقَّعة اليوم الأربعاء في مختلف مناطق المملكة وفقاً لما يلي:
- تساقط أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية.
- إمكانية تشكُّل الصقيع وتساقط الأمطار الرعدية خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
- تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وتؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل، والقصيم، والرياض والشرقية.
- يستمر تأثير الرياح النشطة التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة والباحة وجران.
- إمكانية تكّوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة.
الحصيني أمطار في الجوف وجازان وغبار في الشرقية والإمارات
من جانبه شارك الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عدداً من المقاطع التي توثَّق أمطار أمس الثلاثاء في عددٍ من المناطق بالمملكة، وتوقَّع عضو لجنة تسميات المناخية في المملكة، أن تشهد الساعات الـ “24” القادمة من اليوم الأربعاء حتى صباح غد الخميس 25 رجب 1444هـ، أمطاراً من خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والجوف وجازان وشمال الشرقية، بينما تسود الرياح المغبرة على أجزاء من المنطقة الغربية وغرب الوسطى، إضافة إلى جنوب المنطقة الشرقية وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة، حيث تكون “محركة للرمال” حسب وصفه.
أكثروا عباد الله من الاستغفار لعل الله يرحمنا
في السناب متابعة خاصة
السحب بعضها ممطر مساء اليوم الثلاثا الساعة "11"على أجزاء من شمال المنطقة الشرقية و أجزاء من الصمان
مقاطع من امطار اليوم الثلاثاء 1444/7/23هـ مقاطع من الواتس
#الحالة_الممطرة_الثالث_عشر pic.twitter.com/2Oe9o5Q6Nx
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 14, 2023
درجة الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المناطق
|المدينة
|درجة الحرارة العظمى
|درجة الحرارة الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|25
|16
|75
|رياح نشطة
|المدينة المنورة
|21
|12
|60
|رياح نشطة
|الرياض
|28
|14
|85
|ضباب
|جدة
|26
|18
|75
|رياح نشطة
|الدمام
|25
|14
|95
|ضباب
|أبها
|23
|10
|75
|غائم جزئي
|تبوك
|15
|5
|65
|غائم جزئي
|بريدة
|19
|9
|95
|ضباب
|حائل
|15
|5
|95
|رياح نشطة
|الباحة
|23
|10
|85
|رياح نشطة
|عرعر
|12
|3
|85
|امطار خفيفة
|سكاكا
|14
|3
|85
|امطار خفيفة
|جازان
|31
|22
|90
|ضباب
|نجران
|34
|14
|35
|أتربة مثارة
|الخرج
|28
|14
|85
|ضباب
|المجمعة
|21
|9
|90
|ضباب
|وادي الدواسر
|32
|15
|40
|عوالق
|الدوادمي
|27
|15
|75
|أتربة مثارة
|شرورة
|36
|16
|40
|عوالق
|طريف
|10
|0
|85
|امطار خفيفة
|الطائف
|24
|14
|90
|رياح نشطة
|القنفذة
|29
|20
|80
|رياح نشطة
|ينبع
|24
|14
|80
|رياح نشطة
|العلا
|19
|9
|50
|غائم جزئي
|الاحساء
|28
|15
|95
|ضباب
|حفر الباطن
|15
|5
|90
|أمطار رعدية
|بيشة
|31
|13
|85
|رياح نشطة
|الوجه
|20
|12
|60
|رياح نشطة
|رفحا
|12
|4
|90
|أمطار/ضباب
|القريات
|13
|3
|85
|أمطار/ضباب
|السودة
|20
|12
|80
|غائم جزئي
|روضة التنهات
|22
|10
|85
|ضباب
|صحراء الدهناء
|22
|10
|85
|ضباب
|الصمان
|22
|10
|85
|ضباب