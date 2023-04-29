فيديو يرصد طيور الفلامنجو وأبو منجل تُحلِّق في “قاع ثرمداء” واهتمام شعبي ورسمي لحماية تلك المنطقة

رصدت عدسة المصور السعودي “ثابت الفضل” أسراب طيور الفلامنجو وأبو منجل البحرية خلال تحليقها في المناطق البرية داخل نجد بالمملكة العربية السعودية، وتحديداً في ” قاع ثرمداء” أمس الجمعة.

أسراب الفلامنجو تتجول في قاع ثرمداء

ووصفت عدد من وسائل الإعلام المحلية تحليق طائر الفلامنجو في ثرمداء بأنَّه حدث “لا يخطر على بال” و”أشبه بالخيال” حيث أظهر الفيديو الذي وثَّق الواقعة تجَول أسراب الفلامنجو وأبو منجل في بحيرة متنزه قاع ثرمداء في مشهد ساحر لفت انتباه الكثيرين من محبي الحياة الفطرية ورصد المشاهد الطبيعية الرائعة.

طائر الفلامنجو في قاع ثرمداء اليوم. النُّحَام الأكبر هو طائر وردي اللون وله أسماء عديدة منها: النحام الكبير، البشاروش، الفلامينجو، فنتير (يطلق عليه هذا الاسم في المنطقة الشرقية من السعودية)

ويبدو هذا الطائر غريباً أثناء طيرانه إذ أنه يبقي رقبته ممدودة إلى الأمام ويحافظ على… pic.twitter.com/MMpR4rQxM3 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) April 28, 2023

أبرز المعلومات عن طائر الفلامنجو

تعيش طيور الفلامنجو بالسعودية عادة، قرب سواحل الخليج العربي والجزر السعودية في الخليج، عددٌ من الأسماء منها النحام الكبير، البشاروش، الفلامينجو، فنتير، ويبدأ موسم التكاثر في شهر أبريل ويستمر حتى أغسطس. كما يُشاهد بكثرة قرب السواحل العمانية، ويندر مشاهدته قرب المناطق الداخلية وهذا ما جعل من رصد أسراب الفلامنجو داخل نجد حدثاُ مختلفاُ احتل مساحة كبيرة من الإعجاب والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتميز طائر الفلامنجو بالصفات التالية:

يبقي طائر الفلامنجو رقبته ممدودة إلى الأمام خلال فترة الطيران ويحافظ على توازنه عن طريق ساقية الطويلتين. يكسو جسم الفلامنجو البالغ ريش أبيض ووردي، مع لون أسود على الأقدام والجناحين يمنحه قدراً كبيرة من الجمال والروعة. منقار الفلامنجو كبير ومعقوف للأسفل ولونه أسود من الأسفل. حجم ذكر الفلامنجو أكبر من الأنثى، ويظهر لون أصفر أسفل رقبة الطيور البالغة خلال موسم التزاوج.

بحيرة ثرمداء تحظى باهتمام محبي البر والجهات الرسمية

وكانت الأمطار المتساقطة في المنطقة قد ملئت خلال الأيام الماضية روضة “القاع” في مركز ثرمداء التي تقع في الجهة الشمالية الشرقية من محافظة مرات، وسط اهتمام كبير من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الذي يعمل على حماية تلك المنطقة من دخول المركبات.

وتتميز البحيرة التي تحيط بها الكثبان الذهبية من الشمال والشرق بصفاء المياه، والجمال الساحر الذي يستقطب المتنزهين ومحبي البر وهي تبعد عن مدينة الرياض 150 كم، ويمكن الوصول إليها عبر طريق “صلبوخ- حريملاء- القصب- ثرمداء”، أو طريق “ضرماء- مرات- ثرمداء”.