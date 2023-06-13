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وفد “هيئة تطوير المدينة المنورة” يشارك في مؤتمر FIWARE

آياتي خيري

حضر وفد هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر FIWARE العالمي الذي أٌقيمت أعماله لمدة يومين (12 – 13 يونيو) في العاصمة النمساوية فيينا.

المدينة المنورة

وتأتي مشاركة الهيئة في أعمال المؤتمر بهدف عرض تجاربها وخبراتها في مجال المدن الذكية والبيانات مفتوحة المصدر, وتواجدت الهيئة بصفتها عضو مجلس إدارة منظمة FIWARE، إلى جانب كونها راعيًا رئيسيًّا عن طريق منصة “رسيل” التي تعدّ أول منصة مدن ذكية على مستوى المملكة، والتي تدعمها منظمة FIWARE.

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وجاء في عرض برنامج المدينة المنورة الذكية خلال المؤتمر أبرز الحلول الذكية والمشاريع القائمة لمنصة “رسيل” بالمدينة المنورة، والتي تدعمها FIWARE من خلال نماذج العمل المشتركة التي تسهم في تعزيز مجال الابتكار وتطوير المعايير مفتوحة المصدر، ودفع عجلة تطوير الحلول القائمة وتنفيذها، بالإضافة إلى المشاركة في إنشاء التقنيات مفتوحة المصدر والإسهام في نشرها.

تجدر الإشارة إلى أن المدينة المنورة تحولت بجهود هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة لأول مدينة في العالم تحمل العضوية البلاتينية لمنظمة FIWARE، إلى جانب حصولها على مقعد في مجلس إدارة المنظمة بعد اتفاقية التعاون التي وُقِّعَت خلال النسخة الأخيرة من مؤتمر FIWARE في سبتمبر الماضي، والتي تعترف بموجبها المنظمةُ بالقيادة الإقليمية والالتزام البشري والتقني لبرنامج المدينة المنورة الذكية وبمنصته “رسيل”، أول منصة للمدن الذكية تُنَفَّذ في المملكة بدعمٍ من FIWARE.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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