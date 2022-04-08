شروط مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على طلبات السكن والسيارة

تُعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من إحدى المؤسسات الخيرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن تنمي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة المواطنين، فحرصت على أن توفر المساعدات للفئات ذات الدخل المنخفض ولكن أعلنت الشركة عن الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من مساعدات الوليد بن طلال.

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال:

يلزم ألا يزيد دخل راتب رب الأسرة عن 3000 ألاف ريال سعودي.

يجب ألا يكون المتقدم من بين الأفراد المالكين لأي من الوحدات السكنية.

كما يجب أن يخضع المتقدمين لقوانين الوريث في حالة حدوث وفاة لطالب المساعدة.

يكون معدل الدعم للمساعدات مرة واحدة وبشكل إلكتروني.

تتم المساعدة بشكل مباشر مع منع استغلال الوحدات السكنية أو السيارات في أي عمليات المتاجرة.

خطوات التسجيل في موقع الوليد بن طلال: