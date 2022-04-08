شروط مؤسسة الوليد بن طلال للحصول على طلبات السكن والسيارة
تُعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من إحدى المؤسسات الخيرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن تنمي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة المواطنين، فحرصت على أن توفر المساعدات للفئات ذات الدخل المنخفض ولكن أعلنت الشركة عن الشروط التي يلزم توافرها من أجل الاستفادة من مساعدات الوليد بن طلال.
شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال:
- يلزم ألا يزيد دخل راتب رب الأسرة عن 3000 ألاف ريال سعودي.
- يجب ألا يكون المتقدم من بين الأفراد المالكين لأي من الوحدات السكنية.
- كما يجب أن يخضع المتقدمين لقوانين الوريث في حالة حدوث وفاة لطالب المساعدة.
- يكون معدل الدعم للمساعدات مرة واحدة وبشكل إلكتروني.
- تتم المساعدة بشكل مباشر مع منع استغلال الوحدات السكنية أو السيارات في أي عمليات المتاجرة.
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خطوات التسجيل في موقع الوليد بن طلال:
- أولًا يتم التوجه إلى موقع المؤسسة.
- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة كافة البيانات الشخصية.
- يتم كتابة رقم الهوية وأسم المتقدم مع كتابة الإيميل الشخصي.
- ثم يتم كتابة كافة البيانات الإضافية التي تكمن في رقم الهاتف وبالتالي تفعيل الحساب.
- بعد التسجيل ستجدون الكثير من برامج الدعم يتم الاختيار المناسب لحالتك.
- يتم اختيار الحصول على سيارة ومساعدات السكن.
- ثم يتم اختيار البرنامج ثم يتم تقديم طلب المساعدة ووضع البيانات التي يحتاج الموقع إليها.
- بعد ذلك يتم الانتظار لحين فحص الطلب والتأكد من أحقيته.
سلام علیکم انا ام البنت مریض بالسرطان کبد عده مرات ارسلت رساله والله العظیم ما عندی احد غیرالله وثم انتم ارجوک ساعدونی اقسم امام الله ورب العالمین ما عندی فی هذه الشهررمضان الخبز والله العظیم ما عندی الطعام والا عندی البیت زوجی هم متوفی عشان خاطر الله والانسانیه ساعدونی اقسمک بالله العظیم ساعدونی الا خاطر الطعام شهررمضان اتوسل الیکم انا اقسم امام الله والقران قلت لکم الحق ارجوکم رقم الحساب بانکیه 580170000000303310090002الاسم هاجرکمالی