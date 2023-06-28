أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن السعودية 2023-1444

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، أوقات صلاة عيد الأضحى المبارك في مدن السعودية لعام 1444هـ، كما وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ “عبداللطيف آل الشيخ”، كافة فروع الوزارة بالسعودية بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع مصليات الأعياد.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية مواعيد صلاة عيد الأضحى في المدن السعودية، على النحو التالي.

المدينة التوقيت الرياض 5.21 ص بريدة 5.28 ص أبها 5.51 ص حائل 5.53 ص نجران 5.46 ص عرعر 5.29 ص الباحة 5.52 ص المدينة المنورة 5.50 ص مكة المكرمة 5.56 ص

الدمام 5.04 ص تبوك 5.53 ص سكاكا 5.35 ص

كما نص توجيه الوزير بشأن صلاة عيد الأضحى، على أن تكون صلاة العيد في جميع الجوامع، عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز.