الحالة المطرية في المملكة.. إعصار قمعي في الطائف، وثلوج وسيول وزخات من البَرد في عدة مناطق والأرصاد تحذِّر

الحالة المطرية في المملكة.. إعصار قمعي في الطائف، وثلوج وسيول وزخات من البَرد في عدة مناطق والأرصاد تحذِّر
الطقس اليوم، أمطار غزيرة وسيول وانخفاض في درجة الحرارة
- هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشِّدة، مع زخَّات البَرد وجريان السيول ترافقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.
- إمكانية تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان) يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق كما يمتد تأثير الانخفاض في درجة الحرارة إلى أجزاء من منطقة حائل.
- تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشِّدة تؤدي إلى جريان السيول وترافقها رياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها مع احتمال تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
⚠️ بمشيئة الله تعالى، يتوقع أن تشهد مناطق (#تبوك، #الجوف، #الحدود_الشمالية و #حائل) انخفاضاً في درجات الحرارة ابتداءً من مساء يوم #الثلاثاء حتى صباح يوم #الخميس، والفرصة مهيأة لتساقط #الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (#جبل_اللوز، #علقان) من مساء يوم #الثلاثاء إلى صباح يوم… https://t.co/UapBhxxQUG pic.twitter.com/NRccxOmrdD
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 13, 2023
درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية اليوم
هذا وقد توقَّع المركز أن تشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم مع 34 درجة بينما تكون أقل درجة حرارة في السودة مع 8 درجات مئوية.
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|الرطوبة المتوقعة
|أهم الظواهر الجوية
|مكة
|34
|20
|55
|سحب رعدية ممطرة
|المدينة المنورة
|29
|15
|55
|غائم جزئي
|الرياض
|28
|20
|95
|سحب رعدية ممطرة
|جدة
|31
|19
|60
|سحب رعدية
|الدمام
|26
|20
|90
|سحب رعدية
|أبها
|18
|12
|95
|أمطار غزيرة
|تبوك
|25
|10
|90
|أمطار غزيرة
|بريدة
|27
|13
|95
|ضباب
|حائل
|24
|12
|90
|ضباب
|الباحة
|16
|11
|95
|أمطار غزيرة
|عرعر
|28
|13
|90
|أمطار رعدية
|سكاكا
|25
|14
|95
|أمطار رعدية
|جازان
|30
|24
|90
|أمطار غزيرة
|نجران
|25
|18
|95
|أمطار غزيرة
|الخرج
|25
|19
|95
|سحب رعدية ممطرة
|المجمعة
|21
|12
|95
|ضباب
|وادي الدواسر
|29
|20
|95
|أمطار غزيرة
|الدوادمي
|27
|15
|90
|ضباب
|شرورة
|27
|20
|90
|أمطار/ضباب
|طريف
|27
|11
|90
|أمطار غزيرة
|الطائف
|22
|10
|50
|أمطار رعدية
|القنفذة
|29
|22
|90
|أمطار غزيرة
|ينبع
|29
|16
|85
|غائم جزئي
|العلا
|29
|14
|40
|أمطار رعدية
|الاحساء
|28
|19
|65
|سحب رعدية
|حفر الباطن
|27
|15
|100
|ضباب
|بيشة
|27
|16
|100
|أمطار/ضباب
|الوجه
|27
|18
|85
|أمطار رعدية
|رفحا
|27
|13
|90
|ضباب
|القريات
|25
|12
|80
|أمطار غزيرة
|السودة
|13
|8
|95
|أمطار غزيرة
|روضة التنهات
|26
|14
|95
|سحب رعدية
|صحراء الدهناء
|27
|12
|95
|سحب رعدية
|الصمان
|24
|12
|95
|سحب رعدية
وكان إعصار قمعي قد ضرب بعض المناطق في صحراء الطائف أكس الإثنين، بينما حذَّرت الأرصاد الجوية من الاقتراب منه ودعت الجميع إلى ضرورة أخد التدابير والاحتياطات اللازمة.
🛑المتحدث الرسمي للمركز: الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة #الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة، وتحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية.
وبالرغم من كون الظاهرة… https://t.co/voHvnUJJli
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) March 13, 2023