الحالة المطرية في المملكة.. إعصار قمعي في الطائف، وثلوج وسيول وزخات من البَرد في عدة مناطق والأرصاد تحذِّر

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الماطرة في عددٍ من مناطق المملكة يرافقها جريان السيول وتساقط البَرد، مع إمكانية هطول الثلوج على مرتفعات تبوك وعلقان، وتشكُّل الضباب في بعض المناطق وتشمل العاصمة السعودية الرياض.

الطقس اليوم، أمطار غزيرة وسيول وانخفاض في درجة الحرارة

ورجَّح المركز الوطني للأرصاد أن يشهد طقس اليوم في المملكة الظواهر الجوية التالية:

هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشِّدة، مع زخَّات البَرد وجريان السيول ترافقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

إمكانية تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان) يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق كما يمتد تأثير الانخفاض في درجة الحرارة إلى أجزاء من منطقة حائل.

تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشِّدة تؤدي إلى جريان السيول وترافقها رياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها مع احتمال تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية اليوم

هذا وقد توقَّع المركز أن تشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم مع 34 درجة بينما تكون أقل درجة حرارة في السودة مع 8 درجات مئوية.