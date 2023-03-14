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الحالة المطرية في المملكة.. إعصار قمعي في الطائف، وثلوج وسيول وزخات من البَرد في عدة مناطق والأرصاد تحذِّر

محمد خير الحوراني
توقَّع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الماطرة في عددٍ من مناطق المملكة يرافقها جريان السيول وتساقط البَرد، مع إمكانية هطول الثلوج على مرتفعات تبوك وعلقان، وتشكُّل الضباب في بعض المناطق وتشمل العاصمة السعودية الرياض.

الطقس اليوم، أمطار غزيرة وسيول وانخفاض في درجة الحرارة

ورجَّح المركز الوطني للأرصاد أن يشهد طقس اليوم في المملكة الظواهر الجوية التالية:
  • هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة الشِّدة، مع زخَّات البَرد وجريان السيول ترافقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة التي تؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف وتبوك تمتد إلى الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.
  • إمكانية تساقط الثلوج على أجزاء من مرتفعات (جبل اللوز- علقان) يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من تلك المناطق كما يمتد تأثير الانخفاض في درجة الحرارة إلى أجزاء من منطقة حائل.
  • تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشِّدة تؤدي إلى جريان السيول وترافقها رياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة إضافة إلى أجزاء من منطقة الرياض خاصة الجنوبية منها مع احتمال تشكُّل الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

درجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية اليوم

هذا وقد توقَّع المركز أن تشهد مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم مع 34 درجة بينما تكون أقل درجة حرارة في السودة مع 8 درجات مئوية.

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية
مكة 34 20 55  سحب رعدية ممطرة
المدينة المنورة 29 15 55  غائم جزئي
الرياض 28 20 95  سحب رعدية ممطرة
جدة 31 19 60  سحب رعدية
الدمام 26 20 90  سحب رعدية
أبها 18 12 95  أمطار غزيرة
تبوك 25 10 90  أمطار غزيرة
بريدة 27 13 95  ضباب
حائل 24 12 90  ضباب
الباحة 16 11 95  أمطار غزيرة
عرعر 28 13 90  أمطار رعدية
سكاكا 25 14 95  أمطار رعدية
جازان 30 24 90  أمطار غزيرة
نجران 25 18 95  أمطار غزيرة
الخرج 25 19 95  سحب رعدية ممطرة
المجمعة 21 12 95  ضباب
وادي الدواسر 29 20 95  أمطار غزيرة
الدوادمي 27 15 90  ضباب
شرورة 27 20 90  أمطار/ضباب
طريف 27 11 90  أمطار غزيرة
الطائف 22 10 50  أمطار رعدية
القنفذة 29 22 90  أمطار غزيرة
ينبع 29 16 85  غائم جزئي
العلا 29 14 40  أمطار رعدية
الاحساء 28 19 65  سحب رعدية
حفر الباطن 27 15 100  ضباب
بيشة 27 16 100  أمطار/ضباب
الوجه 27 18 85  أمطار رعدية
رفحا 27 13 90  ضباب
القريات 25 12 80  أمطار غزيرة
السودة 13 8 95  أمطار غزيرة
روضة التنهات 26 14 95  سحب رعدية
صحراء الدهناء 27 12 95  سحب رعدية
الصمان 24 12 95  سحب رعدية

وكان إعصار قمعي قد ضرب بعض المناطق في صحراء الطائف أكس الإثنين، بينما حذَّرت الأرصاد الجوية من الاقتراب منه ودعت الجميع إلى ضرورة أخد التدابير والاحتياطات اللازمة.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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