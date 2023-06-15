الأرصاد السعودية تُصدر عدداً من التنبيهات تشمل 9 مناطق، وخبير طقس يكشف تأثير “إعصار بيبارجوي” على المنطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، عدداً من التنبيهات عبر نظام الإنذار المبكر حول حالة الطقس اليوم الخميس، وشملت التحذيرات كلًّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى العاصمة الرياض والمناطق الشمالية والشرقية مع جازان ونجران والباحة وعسير، نجوم مصرية وتفاصيل التنبيهات التي أصدرها المركز.

عوالق ترابية وانخفاض مستوى الرؤية في 5 مناطق

حذَّر المركز الوطني للأرصاد منطقة الرياض من تأثير العوالق الترابية التي تسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية من تأثير العوالق الترابية وانخفاض مستوى الرؤية في العويقيلة ورفحاء، حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

ونبَّهت الأرصاد الجوية، المنطقة الشرقية من تأثير الأتربة المثارة مع شبه انعدام مستوى الرؤية الأفقية، في الجبيل والخُبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، كما أشارت إلى إمكانية استمرار تلك الحالة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

وتشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة وشرورة والخرخير حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

كما تشهد المدينة المنورة رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع انخفاض مستوى الرؤية في الحناكية والمهد والمدينة المنورة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر، حتى الساعة السابعة من مساء الخميس.

أمطار متوسطة وعزيرة الشدة في 4 مناطق

وأصدر المركز تنبيهاً إلى منطقة مكة المكرمة حذَّر خلاله من تأثير الأمطار الغزيرة وجريان السيول مع تساقط البَرَد. في الطائف وأضم وميسان والعرضيات، حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.كما تشهد المنطقة رياحاً نشطة وأتربة مثارة، في القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

وحذَّرت الأرصاد منطقة جازان التي تشهد أمطاراً متوسطة الغزارة مع ارتفاع في الأمواج على المناطق الساحلية في كلٍّ من جازان وفرسان، حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس. بينما تكون الأمطار غزيرة في أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، حتى الساعة العاشرة من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الباحة التي تشهد أمطاراً غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد. في الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، حتى الساعة العاشرة من مساء الخميس.

وتشهد منطقة عسير أمطاراً غزيرة مع سيول وتساقط البَرَد. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق وبلقرن وتنومة والنماص ومحايل ورجال ألمع، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً وتشهد البرك والقحمة رياحاً نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

إعصار بيبارجوي يضرب سواحل الهند وباكستان

ومع اقتراب إعصار بيبارجوي، اليوم الخميس من سواحل الهند وباكستان وسط مخاوف من فيضانات عارمة، رجَّح خبير الطقس حسن كراني أن يكون تأثير الإعصار في المنطقة العربية على النحو التالي:

تقدم ملموس جداً للسحب الطبقية المصاحبة للإعصار داخل الأراضي العمانية تكون بؤر رعدية ممطرة على الطائف، وخميس مشيط، وغرب نجران، وجازان، بالمملكة العربية السعودية. امتداد الأمطار الرعدية إلى العاصمة اليمنيةصنعاء