حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على المبالغ، وترقب لـ”قرارات ملكية” حول مصير الدعم الإضافي
أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء عن بدء باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64، مخصص شهر مارس الحالي، وسط حالة من الترقُّب بانتظار صدور أي قرارات تتعلَّق باستمرار تقديم مبالغ الدعم الإضافي التي انتهت مع هذه الدفعة.
رابط الاعتراض على مبالغ دعم حساب المواطن
وأوضح حساب المواطن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر أنَّه بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64، مشيراً إلى أنَّ البرنامج يتلقى طلبات الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على الرابط: eservices.ca.gov.sa/#/login
حساب المواطن يبدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 64 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:https://t.co/bEbxEIoKoE pic.twitter.com/qQKaV35y9q
— حساب المواطن (@citizenaccount) March 15, 2023
ترقب لـ”قرارات ملكية” تقضي بتمديد الدعم الإضافي
وكان حساب المواطن قد أودع مبالغ الدعم المخصص لشهر مارس الحالي في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الخميس الماضي الموافق 9 مارس الجاري، شاملة مبالغ الدعم الإضافي الذي وجَّه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمراره لمدة ثلاث دورات، بدأت في شهر يناير 2023 وانتهت مع انتهاء توزيع دعم الدفعة الحالية، بينما يعيش جميع المستفيدين حالة من الترقُّب بانتظار أي قرارات ملكية بخصوص تمديد فترة منح الدعم الإضافي.
وكان صرف دفعة حساب المواطن عن شهر يناير الماضي قد تأخَّر بانتظار استكمال إجراءات صدور التوجيه الملكي بتمديد فترة صرف الدعم الإضافي، وهو ما يفتح الاحتمالات على إمكانية صدور قرارات مماثلة حتى اللحظات الأخيرة قبل صرف دفعة شهر إبريل القادم.
تفاصيل الدعم خلال الدفعة الحالية من حساب المواطن
هذا وقد وصلت مبالغ الدعم في شهر مارس عن الدفعة الحالية إلى 3.7 مليار ريال مخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم، كما بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وكان مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري،قد أوضح أيضاً، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته وصل إلى أكثر من 152 مليار ريال، كان منها أكثر من مليارَي ريال تعويضات عن دفعات سابقة، مشيراً إلى أن 76% من المستفيدين قد حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريال.