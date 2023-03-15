حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على المبالغ، وترقب لـ”قرارات ملكية” حول مصير الدعم الإضافي

ترقب لـ”قرارات ملكية” تقضي بتمديد الدعم الإضافي

وكان حساب المواطن قد أودع مبالغ الدعم المخصص لشهر مارس الحالي في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الخميس الماضي الموافق 9 مارس الجاري، شاملة مبالغ الدعم الإضافي الذي وجَّه الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمراره لمدة ثلاث دورات، بدأت في شهر يناير 2023 وانتهت مع انتهاء توزيع دعم الدفعة الحالية، بينما يعيش جميع المستفيدين حالة من الترقُّب بانتظار أي قرارات ملكية بخصوص تمديد فترة منح الدعم الإضافي.

وكان صرف دفعة حساب المواطن عن شهر يناير الماضي قد تأخَّر بانتظار استكمال إجراءات صدور التوجيه الملكي بتمديد فترة صرف الدعم الإضافي، وهو ما يفتح الاحتمالات على إمكانية صدور قرارات مماثلة حتى اللحظات الأخيرة قبل صرف دفعة شهر إبريل القادم.

تفاصيل الدعم خلال الدفعة الحالية من حساب المواطن

هذا وقد وصلت مبالغ الدعم في شهر مارس عن الدفعة الحالية إلى 3.7 مليار ريال مخصص للمستفيدين المكتملة طلباتهم، كما بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا معايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين، 11.2 مليون مستفيد وتابع.