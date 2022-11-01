ما هي مدة إجراء الفحص الدوري للمركبات .. المرور توضح

أوضحت المديرية العامة للمرور، المدة التي يلزم بعدها إجراء الفحص الدوري للمركبات، التي يتعين على مالك المركبة بعدها إجراء الفحص الدوري لها، سواء كانت السيارة خاصة أو أجرة أو حافلات عامة أو حتى نقل عام، للمساهمة في رفع مستوى السلامة المرورية، عن طريق تقديم خدمات الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف عملية الفحص من قبل إدارة المرور إلى التأكد من أمان المركبات التي تسير على الطرقات، والحد من نسبة الانبعاثات ضمن المسموح به، ومنع السيارات المشوهة من تجاوز الفحص، فضلًا عن كشف الأعطال مبكرًا، ما يزيد من عمر المركبة، ونوضح في السطور التالية توضيح المديرية العامة للمرور، عن مدة التي يلزم بعدها إجراء الفحص الدوري للمركبات، وموضوعات أخرى ذات صلة.

ما هي مدة إجراء الفحص الدوري للمركبات

ردت المديرية العامة للمرور، على استفسار أحد المستفيدن، عن موعد الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة، والتي يتعين بعدها إجراء الفحص الدوري للمركبة، مؤكدة أن الفحص الفني الدوري للمركبات الخاصة الجديدة بعد مرور 3 سنوات، ومركبات الأجرة العامة والحافلات العامة والنقل العام بعد سنتين من الترخيص لها، لأول مرة، على أن يجرى فحص المركبة سنويًا بعد ذلك، علماً بأن المحطات تستقبل أي مركبة يرغب صاحبها بفحصها.

خطوات إجراء الفحص الفني

يجب على مالكي المركبات أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو أحد المكفولين أو مفوض بالقيادة، التوجه إلى أحدى محطات الفحص الفني المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بعد غسيلها ونظافتها، على أن الفحص باتباع الخطوات التالية:

زيارة إحدى محطاتنا للفحص الفني الدوري.

تسجيل بيانات المركبة والدفع.

فحص المركبة من قبل فريق الفحص الدوري.

استلام نتيجة الفحص.

الوثائق المطلوبة للفحص الفني للمركبات

يستوجب على راغبي إجراء الفحص الفني لمركباتهم، أن تتوفر معهم بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات الفحص، وهي: