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عاجل.. توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن مجموعة من المستفيدين، وطريقة الحفاظ على استمرار الدعم

محمد خير الحوراني

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن أكثر من 7300 من المستفيدين خلال الشهر الماضي، بسبب الإخلال بأحد شروط صرف المعاش والتأكُّد من عدم جديتهم في التمكين ورفضهم المتكرر للفرص الوظيفية التي قدَّمها لهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

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سبب توقيف صرف معاشات الضمان الاجتماعي

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنَّ المستفيدين الذين تم توقيف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عنهم تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً،
وأوضحت الوزارة أنَّ الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي قد تصَّت على توقف صرف المعاش، في حال ثبت للوزارة أن المستفيد ورغم قدرته على العمل إلَّا أنَّه لم يبحث عن عمل ولم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو أنَّه لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

الوزارة تسعى لتمكين مستفيدي الضمان المطور وتأهيلهم

وأكَّدت الوزارة أنَّها تسعى عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي، ثمَّ التحول إلى أشخاص منتجين بما تقدِّمه لهم من التأهيل والتدريب عبر مسارات التمكين المختلفة، بما يواكب رؤية المملكة 2030م.

وجدَّدت “الموارد البشرية” دعوتها جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى ضرورة التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف التي تقدِمها الجهات ذات العلاقة كما شدَّدت على ضرورة التقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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