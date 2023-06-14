عاجل.. توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن مجموعة من المستفيدين، وطريقة الحفاظ على استمرار الدعم

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن أكثر من 7300 من المستفيدين خلال الشهر الماضي، بسبب الإخلال بأحد شروط صرف المعاش والتأكُّد من عدم جديتهم في التمكين ورفضهم المتكرر للفرص الوظيفية التي قدَّمها لهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). سبب توقيف صرف معاشات الضمان الاجتماعي

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنَّ المستفيدين الذين تم توقيف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عنهم تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً،

وأوضحت الوزارة أنَّ الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي قد تصَّت على توقف صرف المعاش، في حال ثبت للوزارة أن المستفيد ورغم قدرته على العمل إلَّا أنَّه لم يبحث عن عمل ولم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو أنَّه لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.