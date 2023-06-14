عاجل.. توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن مجموعة من المستفيدين، وطريقة الحفاظ على استمرار الدعم
أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن أكثر من 7300 من المستفيدين خلال الشهر الماضي، بسبب الإخلال بأحد شروط صرف المعاش والتأكُّد من عدم جديتهم في التمكين ورفضهم المتكرر للفرص الوظيفية التي قدَّمها لهم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
سبب توقيف صرف معاشات الضمان الاجتماعي
الوزارة تسعى لتمكين مستفيدي الضمان المطور وتأهيلهم
وأكَّدت الوزارة أنَّها تسعى عبر نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين ومساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي، ثمَّ التحول إلى أشخاص منتجين بما تقدِّمه لهم من التأهيل والتدريب عبر مسارات التمكين المختلفة، بما يواكب رؤية المملكة 2030م.
وجدَّدت “الموارد البشرية” دعوتها جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى ضرورة التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف التي تقدِمها الجهات ذات العلاقة كما شدَّدت على ضرورة التقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد لثبوت عدم جديتهم في البحث عن عمل. pic.twitter.com/5qiIYmGy2x
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) June 14, 2023