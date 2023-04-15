الموارد البشرية توضح موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة مايو 2023

نشارك معكم موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور دفعة شهر مايو 2023 شوال 1444 من خلال هذا المقال بحسب ما أوضحته وزارة الموارد البشرية، وخصوصا مع انتشار بعض الأخبار حول تبكير الصرف، كما نوضح لكم طريقة الحصول على البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، بالإضافة إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلب الحصول على الضمان الاجتماعي وعدم الأهلية.

هل تم تبكير صرف الضمان المطور؟

انتشرت العديد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة حول تبكير موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لكي يكون الموعد قبل العيد، ولم تصدر وزارة الموارد البشرية أو جهة رسمية في المملكة أي خبر أو قرار بخصوص هذا الأمر، ولذلك سوف يتم صرف معاش الضمان المطور في الموعد الثابت لصرفه شهريا وهو اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه يكون يوم 1 مايو 2023 هو موعد صرف الدفعة التالية، والموافق هجريا 11 من شهر شوال القادم 1444.

البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان

من الخدمات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان، ويمكن للمستفيدين استخدام هذه البطاقة لإثبات استفادتهم من البرنامج، ويتم الحصول عليها بخطوات سهلة من خلال التطبيق الرسمي للوزارة، وذلك عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.

من قائمة التطبيق الرئيسية يتم التوجه إلى تبويب “حسابي”.

يتم الضغط على البطاقات الرقمية للحصول على البطاقة.

أسباب عدم أهلية الضمان

من خلال النقاط التالية نوضح لكم العديد من الأسباب التي يمكن أن تتسبب في عدم أهلية الشخص المتقدم للحصول على الضمان المطور، وبالتالي رفض الطلب الخاص به، وذلك بحسب ما أوضحته وزارة الموارد البشرية:

عدم إفصاح المتقدم للدعم عن الدخل الخاص به بشكل كامل.

عدم إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم أو إرفاقها ناقصة.

التحايل في البيانات المقدمة للدعم أو تقديم بيانات خاطئة.

تجاوز دخل المتقدم للدعم للحد المانع من الحصول على الضمان.

في حال حدوث رفض لطلب الحصول على الضمان الاجتماعي وظهرت النتيجة “غير مؤهل” فيمكن الاستفادة من خدمة تقديم اعتراض على أهلية الضمان المطور التي توفرها وزارة الموارد البشرية إلكترونيا من خلال منصة الدعم والحماية، ويتم تقديم الاعتراض في حال كانت جميع البيانات المقدمة صحيحة والمستندات المرفقة كذلك كاملة، وذلك حتى تتم مراجعة الطلب مرة أخرى والرد على المتقدم.