الرياض: خبراء قانونيون عن تفتيش الهواتف المحمولة ومصادرتها في الفصول الدراسية غير قانوني

قال عدد من الخبراء القانونيين إن تفتيش الهواتف المحمولة ومصادرتها في الفصول الدراسية غير قانوني، وفي حديثهم قالوا إن مصادرة الهواتف لا يمكن أن تتم إلا بأمر من المحكمة.

وجاءت تصريحاتهم في خضم شكاوى متكررة من طلاب المدارس وأولياء أمورهم حول مصادرة هواتفهم المحمولة أثناء استخدامها خلال ساعات الدراسة.

وكانت هناك أيضاً شكاوى من أن بعض هذه الهواتف المحمولة تظل في عهدة سلطات المدرسة طوال الفصل الدراسي.

وقالت المحامية نجود قاسم إن تفتيش ومصادرة الهواتف المحمولة من الطلاب والطالبات في المدارس ورفض إعادتها عمل غير قانوني.

وأضافت أن مصادرة هواتف الطلاب في حال استخدامها خلال ساعات الدوام المدرسي غير قانونية.

وفي حال ارتكاب أي مخالفة لقواعد المدرسة من قبل الطلبة، تقوم سلطات المدرسة بتسليم الهاتف بعد أخذ تعهد من ولي الأمر بعدم تكرار المخالفة، مشيرة إلى أنه يمكن مصادرة الهاتف في حال تكرار المخالفة خلال ساعات الدراسة.

من جانبه، أكد المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي أن المصادرة لا يمكن أن تتم إلا بحكم قضائي.

وأضاف أنه “يجوز لأولياء الأمور تقديم شكوى للشرطة في حال مصادرة الأجهزة المحمولة الخاصة بعد ارتكاب أول مخالفة لاستخدامها خلال ساعات الدوام المدرسي”.

قال المحامي أشرف السراج إن مصادرة الهاتف المحمول من الطلاب عند استخدامه خلال ساعات الدوام المدرسي يعد انتهاكاً صريحاً من جانب سلطات المدرسة.

وحث السراج أولياء الأمور على تقديم شكاوى إلى وزارة التربية والتعليم ضد المدرسة في حال حدوث مثل هذه الانتهاكات.

ووفقاً للوائح القانونية، ستقوم الوزارة بالتواصل مع الإدارة المدرسية للتحقق من صحة الأمر ومحاسبة الجاني، معرباً عن أمله في أن تقوم الوزارة بصياغة آلية واضحة للتعامل مع مثل هذه المخالفات بما يضمن عدم لجوء مسؤولي المدارس إلى اتخاذ إجراءات عقابية مخالفة للأنظمة.