تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444 بالخطوات

يجب على كافة مستخدمي تطبيق توكلنا أن يتعرفوا على طريقة تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444، حيث يقدم التطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المواطن السعودي والمقيم، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد على الموظفين والمراجعين، وتعد عملية تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444 سهلة وبسيطة.

ما هو العنوان الوطني في تطبيق توكلنا

يتوفر في تطبيق توكلنا العنوان الوطني لمستخدم التطبيق، تم تطويره من قبل مؤسسة البريد السعودي

ويتكون العنوان الوطني في توكلنا من ست أجزاء:

رقم المبنى.

اسم الشارع.

المدينة.

الرمز البريدي.

الرقم الإضافي.

كيفية استخراج العنوان الوطني في توكلنا 1444

يُمكن لمستخدمي تطبيق توكلنا استخراج عنوانهم الوطني ومشاركته وتفاصيله مع المستخدمين، بواسطة اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق توكلنا. تثبيت وفتح التطبيق. الضغط على تبويب تسجيل الدخول. الضغط على لوحة البيانات. الضغط على العنوان الوطني ستفتح صفحة تحتوي على عناوين عدة. اضغط على العنوان المراد لعرض تفاصيله.

كيفية تغيير العنوان الوطني في توكلنا 1444

يُمكن لمستخدمي التطبيق تغيير العنوان الوطني الخاص بهم في توكلنا بعدد من الخطوات السهلة:

تحميل تطبيق توكلنا.

الدخول إلى التطبيق.

الضغط على القائمة الرئيسية.

اختيار الخدمات.

الضغط على تبويب الخدمات اللوجستية.

اختيار العنوان الوطني.

الضغط على تغيير العنوان الوطني في توكلنا.

الضغط على إضافة عنوان جديد.

تسجيل العنوان الجديد.

إنهاء العملية

طريقة طباعة العنوان الوطني بالخطوات بواسطة تطبيق توكلنا 1444

يُتيح تطبيق توكلنا طباعة العنوان الوطني بصيغة pdf بواسطة اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف الدخول إلى التطبيق. الضغط على القائمة الرئيسية.الضغط على الخدمات. الضغط على تبويب الخدمات اللوجستية. الضغط على العنوان الوطني. الضغط على طباعة العنوان الوطني. سيتم الحصول على العنوان الوطني مطبوعا بصيغة pdf.

طريقة التسجيل في توكلنا 1444

للحصول على كافة خدمات تطبيق توكلنا لا بد من التسجيل في توكلنا بواسطة بيانات أبشر، بالخطوات التالية:

تحميل وتثبيت وفتح تطبيق توكلنا. تحديد اللغة. الضغط على تبويب تسجيل جديد. إدخال رقم الهوية للمواطن السعودي. إدخال رقم الإقامة للمقيم. تعيين تاريخ الميلاد. الموافقة على الإقرار. الضغط على التالي. تنفيذ عملية التحقق. تعيين كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. الضغط على التالي. تحديد محل الإقامة على الخريطة. متابعة خطوات التسجيل حتى النهاية.

خطوات تسجيل الدخول إلى توكلنا

فتح التطبيق. إدخال رقم الهويّة للمواطن. إدخال رقم الإقامة للمقيم. إدخال كلمة المرور. الضغط على التالي. إجراء التحقّق اللازم. الذهاب إلى الواجهة الرئيسية في تطبيق توكلنا. الاطلاع على كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها تطبيق توكلنا 1444

طرق التواصل مع خدمة عملاء توكلنا

يستطيع كافة مستخدمي التطبيق من التواصل مع موظفي خدمة عملاء توكلنا بعدة طرق وأهمها: