فيديو.. مُستثمر يكشف: 800 ألف ريال أرباح مشروع المقهى الناجح شهرياُ، وهذه النصائح للمستثمرين الشباب

كشف المستثمر في مجال القهوة “معتز الطريّف” أنَّ مشروع المقهى الناجح الذي يُقدم تجربة متكاملة للعميل تصل أرباحه شهرياً إلى 800 ألف ريال سعودي.

الطريف: هامش الربح في مجال القهوة 40%

وأوضح “الطريف” في لقاء مع برنامج ياهلا أنَّ متوسط الأرباح للمقاهي الناجحة: “يبدأ من 300 ألف ريال إلى 800 ألف ريال سعودي شهرياً” مضيفاً أنَّ هامش الربح في هذا المجال يصل إلى 40٪ بشرط أن يقدم المقهى تجربة عميل متكاملة.

مناطق قابلة للاستثمار في مجال القهوة

وفي ردِّه على سؤال حول المناطق التي تمت تغطيتها بشكل كبير بالمقاهي، وتلك التي لم يتم الاستثمار فيها بشكلٍ كافٍ، بيَّن المستثمر في مجال القهوة أنَّ مناطق الرياض ومكة المكرمة وجدة والطائف هي مناطق مكتملة تقريباً، كما أنَّ مناطق الدمام والخبر والأحساء شبه مكتملة، أيضاً، بينما الجبيل والقصيم وعرعر وتبوك وحائل والجوف وأبها والعلا هي مناطق لم يتم تغطياتها حتى الآن بالعدد الكافي من المقاهي.

نصائح الطريِّف للمستثمرين الشباب في مجال القهوة

كما قدَّم المستثمر “معتز الطريّف” عدداً من النصائح للمستثمرين الشباب الذين يملكون الكثير من الشغف للعمل في مجال القهوة جاءت على الشكل التالي:

التدرب والعمل في المجال من سنة إلى سنة ونصف ليعيش تجربة العميل. تغطية مناطق الاحتياج في شمال وجنوب المملكة. دراسة السوق بشكل جيد واختيار الموقع بشكلٍ مناسب. الابتعاد عن البهرجة وتقديم تجربة عميل متميزة وبأسعار تنافسية.

كما طالب “الطريّف” الشركة السعودية للقهوة المدعومة من الدولة بتأهيل الكوادر السعودية الشابة عبر التدريب والعقود منتهية بالتوظيف.