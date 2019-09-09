نزول حساب المواطن
موعد حساب المواطن
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حساب المواطن يعلن عن موعد صرف الدفعة 22 لشهر سبتمبر لمستحقي الدعم وطريقة معرفة نتائج الأهلية

بواسطة محمود الهواري 0


من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن الذي يمنح الدعم للمستحقين من أبناء المملكة العربية السعودية، أعلن الحساب عن موعد نزول المبالغ المالية للدفعة 22 المقرر صرفها لشهر سبتمبر 2019، والجدير بالذكر على أن هناك بعض الشروط لصرف الدفعات وتحقق الأهلية لمستحقي هذه المبالغ من خلال حساب المواطن ومن ابرز هذه الشروط، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.



كما أن حساب المواطن أكد بعدم أحقية البنوك في خصم مبالغ الدفعات من المواطنين، حتى ولو كان على المواطن متأخرات أو أقساط لم تسدد، وبالتالي إذا حدث وقام البنك بخصم جزء أو كل مبالغ الدفعات، فعلى المواطن التوجه إلى إدارة البنك لتقديم شكوى، وإذا لم يجدي الأمر نفعاً على المواطن أن يقوم بتصعيد شكواه، وإذا لم تحل المشكلة بعد 72 ساعة على المواطن أن يقدم شكوى إلى مؤسسة النقد.

موعد صرف حساب المواطن



في اليوم الرابع من شهر  سبتمبر أعلن حساب المواطن على أن موعد نزول دفعة حساب المواطن لمستحقي الدعم بعد 6 أيام، وبالتالي يكون موعد نزول حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر وهو اليوم الطبيعي لصرف حساب المواطن ونزول المبالغ للمستحقين.



رقم حساب المواطن الموحد



يخصص حساب المواطن رقم هاتف موحد يتلقى جميع الاستفسارات التي يطرحها المواطن وبالتالي يمكنك الاستعلام عن موعد نزول حساب المواطن وآلية صرف الدفعات وغيرها من الاستعلامات المختلفة وذلك بالاتصال على الرقم 19912.

ويتمكن المواطن من معرفة حالة الطلبات المقدمه للحساب ومتابعة كافة الطلبات ومعرفة نتائج الطلبات المقدمة أيضاً، كما تتميز خدمة مسموع على تلبية احتياجات العملاء وتطوير برنامج حساب المواطن وتفعيله بشكل افضل.

نتائج أهلية صرف حساب المواطن

أعلن أيضاً حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019 وبالتالي يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن تحقق الأهلية للاستفادة من البرنامج، وذلك بالدخول على حساب المواطن والاستعلام عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.

كما أن نتائج أهلية دورة حساب المواطن رقم 22 قد صدرت، بتاريخ 25 من أغسطس الماضي، ومعرفة نتائج الأهلية بتسجيل الدخول عبر حسابك بوابة حساب المواطن الإلكترونية ومن ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” وبالتالي يستمر تسجيل المواطنين للحصول على الدفعة رقم 23 وهى المقرر صرفها بشهر أكتوبر المقبل.



محمود الهواري

    حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

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