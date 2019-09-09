





من خلال الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن الذي يمنح الدعم للمستحقين من أبناء المملكة العربية السعودية، أعلن الحساب عن موعد نزول المبالغ المالية للدفعة 22 المقرر صرفها لشهر سبتمبر 2019، والجدير بالذكر على أن هناك بعض الشروط لصرف الدفعات وتحقق الأهلية لمستحقي هذه المبالغ من خلال حساب المواطن ومن ابرز هذه الشروط، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.







كما أن حساب المواطن أكد بعدم أحقية البنوك في خصم مبالغ الدفعات من المواطنين، حتى ولو كان على المواطن متأخرات أو أقساط لم تسدد، وبالتالي إذا حدث وقام البنك بخصم جزء أو كل مبالغ الدفعات، فعلى المواطن التوجه إلى إدارة البنك لتقديم شكوى، وإذا لم يجدي الأمر نفعاً على المواطن أن يقوم بتصعيد شكواه، وإذا لم تحل المشكلة بعد 72 ساعة على المواطن أن يقدم شكوى إلى مؤسسة النقد.

موعد صرف حساب المواطن







في اليوم الرابع من شهر سبتمبر أعلن حساب المواطن على أن موعد نزول دفعة حساب المواطن لمستحقي الدعم بعد 6 أيام، وبالتالي يكون موعد نزول حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر وهو اليوم الطبيعي لصرف حساب المواطن ونزول المبالغ للمستحقين.

6 أيام على إيداع الدفعة الـ22 من برنامج #حساب_المواطن pic.twitter.com/rrPsTDDRgY — حساب المواطن (@citizenaccount) September 4, 2019







رقم حساب المواطن الموحد







يخصص حساب المواطن رقم هاتف موحد يتلقى جميع الاستفسارات التي يطرحها المواطن وبالتالي يمكنك الاستعلام عن موعد نزول حساب المواطن وآلية صرف الدفعات وغيرها من الاستعلامات المختلفة وذلك بالاتصال على الرقم 19912.

ويتمكن المواطن من معرفة حالة الطلبات المقدمه للحساب ومتابعة كافة الطلبات ومعرفة نتائج الطلبات المقدمة أيضاً، كما تتميز خدمة مسموع على تلبية احتياجات العملاء وتطوير برنامج حساب المواطن وتفعيله بشكل افضل.

مستفيد برنامج حساب المواطن، يمكننا خدمتك بشكل أفضل عبر رقم الاتصال الموحد 19912 أو عبر خدمة صوتك مسموع من خلال الرابط:https://t.co/GgetgnYiHe pic.twitter.com/fKQwsvuPD3 — حساب المواطن (@citizenaccount) August 27, 2019

نتائج أهلية صرف حساب المواطن

أعلن أيضاً حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 22 لشهر سبتمبر 2019 وبالتالي يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن تحقق الأهلية للاستفادة من البرنامج، وذلك بالدخول على حساب المواطن والاستعلام عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 22 (شهر سبتمبر 2019)

وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط:https://t.co/viBETPJB0h pic.twitter.com/bAkbXPhoSH — حساب المواطن (@citizenaccount) August 27, 2019

كما أن نتائج أهلية دورة حساب المواطن رقم 22 قد صدرت، بتاريخ 25 من أغسطس الماضي، ومعرفة نتائج الأهلية بتسجيل الدخول عبر حسابك بوابة حساب المواطن الإلكترونية ومن ثم الدخول إلى “دراسة الأهلية” وبالتالي يستمر تسجيل المواطنين للحصول على الدفعة رقم 23 وهى المقرر صرفها بشهر أكتوبر المقبل.