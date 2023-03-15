بهدف تحويل السعودية إلى مركز للطيران العالمي.. طيران الرياض تطلب شراء أسطول طائرات بوينغ دريملاينر

تهدف الاستراتيجية الوطنية للطيران في السعودية؛ إلى تحويل المملكة إلى مركز طيران عالمي، وفي أولى الخطوات نحو ذلك الهدف، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الناقل الجوي الوطني الجديد تحت اسم طيران الرياض، والذي قام بدوره بطلب أسطول طائرات بوينغ.

طيران الرياض يطلب أسطول طائرات بوينغ

أعلن طيران الرياض، عن أولى طلباته من أجل تحقيق الهدف الأسمى، وهو تحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي، وكان الطلب عبارة عن صفقة طائرات بوينغ دريملاينر من طراز 787-9 وعددها 72 طائرة.

وتضمنت الصفقة شراء 39 طائرة بشكل مؤكد، في حين تبقى 33 طائرة أخرى من نفس النوع تحت بند احتمالية الشراء.

طيران الرياض تطمح في جذب 100 مليون زائر

استراتيجية المملكة تهدف إلى نقل أكثر من 330 مليون مسافر، وجذب 100 مليون زائر إلى السعودية بحلول عام 2030.

ولذلك أعلنت مجموعة النواقل الجوية السعودية، وعلى رأسها طيران الرياض، عن عزمها شراء ما يصل إلى 121 طائرة بوينغ دريملاينر من طراز 787، من أجل تحقيق استراتيجية ورؤية المملكة 2030.

كما تهدف “طيران الرياض” أيضا إلى ربط ملايين المسافرين بغرض الترفيه والعمل بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، من خلال شراكتها مع شركة “بوينغ”.

وهذا الأمر سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة العربية السعودية غير النفطي، وهو ما تسعى إليه الإدارة الحالية بالضبط، وهو السعي نحو تنويع مصادر دخل الدولة، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي.