BBC تريندينغ: السعودية تفتتح أول متجر للخمور للدبلومسيين غير المسلمين

أثار خبر افتتاح متجر لبيع الخمور والمشروبات الكحولية بالمملكة العربية السعودية جدلاً كبيرا بين المواطنين السعوديين، والأجانب المقيمين بالمملكة بحسب BBC تريندينغ.

وكانت هذه البضائع يتم تهريبها من قبل بعض الدبلوماسيين الذي يستغلون حصانتهم- مصدر الصورة بي بي سي

ومن المعلوم عن المملكة أنه لم يسمح من قبل ببيع المشروبات الكحولية بها منذ 72 عاما.

وقالت مقدمة برنامج تريندينغ، سيرينا غوكه، أن الخبر نقلته وكالة رويترز، ووكالة الصحافة الفرنسية مفاده أن السعودية ستفتتح أول متجر لبيع المشروبات الكحولية في الرياض.

واستطردت غوكه أثناء تقديمها للحلقة المثيرة ببرنامج تريندينغ على الشاشة البريطانية، وقالت “أنه لن يكون باستطاعة أي شخص شراء المشروبات منه، بل سيكون مخصصا لمجموعة مختارة من الأجانب غير المسلمين الذين كانوا يلجأون للحقيبة الدبلوماسية المقفلة رسميا لنقل المشروبات الكحولية”.

وأضافت سيرينا غوكه “سيفتح المتجر في الرياض، وتحديدا في الحي الدبلوماسي، وسيكون متاحا فقط للدبلوماسيين غير المسلمين، لكن بشروط وضعتها المملكة على الأشخاص الذين يرغبون باقتناء تلك المشروبات”.

أبرز الشروط التي ذكرتها مذيعة بي بي سي

وذكرت غوكه أبرز الشروط التي وضعتها المملكة على من يرغب في اقتناء المشروبات الكحولية من المتجر، وهي كالتالي:

أولا: التسجيل بشكل مسبق والحصول على تصريح من الحكومة السعودية.

ثانياً: لا يسمح لمن عمره أقل من 21 عاما بدخول المتجر، ويتعين عليه الدخول بملابس مناسبة.

ثالثاً: الحضور إلى المتجر يكون بشكل شخصي ومباشر لجميع المستهلكين، وليس لمندوبين عنهم.

وأردفت مقدمة تريندينغ “إن الوثيقة التي اطلعت عليها الوكالتان لم تشر إلى أن الاقتراح سيشمل الأجانب العاديين الذين لا يتمتعون بامتيازات دبلوماسية، وتقول الوثيقة أن السلطات تخطط لإطار تنظيمي جديد يسمح بجلب كميات محددة من الكحول لوضع حد للتبادل غير الخاضع للرقابة لمثل هذه البضائع”.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت هذه المشروبات منذ خمسينيات القرن الماضي، وكان الملك عبد العزيز قد حرم بيعها بعد حادثة وقعت عام 1951 عندما قام ابنه الأمير مشاري، والذي يقال بأنه كان مخمورا باستخدام بندقية لقتل نائب القنصل البريطاني “سايرل أوسمان” في جدة.

جدير بالذكر أنه كانت هناك العديد من ردود الأفعال التي نقلتها سيرينا غوكه حول القرار الجديد، وكان من أبرز تلك الأراء هو تدوينة “رونين” والتي قالت فيها “السعودية بتستعد لافتتاح أول متجر للخمور في الرياض لبيع المشروبات الروحية لغير المسلمين والدبلوماسيين، وياريت الناس تفهم إن ده شئ عادي في أي مجتمع يخطو نحو الانفتاح”.