الآن عاجل.. ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022.. اعلان سعر البنزين الجديد غداً الثلاثاء 10 مايو 2022

ينتظر الملايين من الأشخاص في المملكة العربية السعودية أن شركة ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 الجديد وذلك حيث تقوم الشركة السعودية المسؤولة عن تحديث الأسعار بشكل شهر بالإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بالنفط ومشتقاته في المملكة العربية السعودية، ولذلك فزاد البحث في الساعات القليلة حول ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 من أجل معرفة قائمة الأسعار الجديدة للنفط ومشتقاته على مستوى جميع محطات الوقود في المملكة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية وبالتحديد منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا ومن الجدير بالذكر أن السعودية معروفة بأنها أحد أكبر الدول في العالم في تصدير النفط ومشتقاته.

ارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022

ساعات قليلة وارامكو تعلن اسعار البنزين في السعودية لشهر مايو 2022 لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية حيث من المقرر أن تقوم شركة أرامكو السعودية بالإعلان عن التسعير الجديدة لكل شهر ميلادي جديد في الأيام الأولى وبالتحديد في يوم العاشر من الشهر ويتم بدء تطبيق هذه الأسعار في المملكة على مستوى كل محطات البنزين في جميع المدن السعودية بداية من يوم الحادي عشر من كل شهر ميلادي، ولذلك فمن المقرر أن يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة الخاصة بهذا الشهر (مايو 5) يوم غداً الثلاثاء الموافق 10 مايو 2022 – 09 شوال 1443.

قائمة أسعار البنزين في السعودية شهر مايو

ونتعرف الآن متابعينا الكرام على أخر أسعار قامت الشركة السعودية بالإعلان عنها حتى يتم إعلان الأسعار الجديدة، وعلى الرغم من أن هناك توقعات بارتفاع الأسعار في المملكة إلا أن هناك أيضاً توقعات أخرى بثبات الأسعار مثلما شهدت الفترة الأخيرة في المملكة، حيث كانت أسعار شهر أبريل 2022 كالآتي:-

بنزين 95 2.33 ريال سعودي بنزين 91 2.18 ريال سعودي غاز البترول المسال 75 هللة سعودي الديزل 63 هللة سعودي الكيروسين 70 هللة سعودي

حتى الآن ما زال الجميع يبحث عن اسعار البنزين الجديدة في السعودي لشهر مايو 2022 حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنها في خلال الساعات القليلة القادمة من يوم الثلاثاء وذلك حتى يتم العمل بها في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية بداية من غداً الأربعاء وحتى يوم الحادي عشر من شهر يونيو.

أعلنت شركة أرامكو السعودية منذ لحظات قليلة عن اسعار البنزين الجديدة لشهر مايو 2022 في المملكة العربية السعودية والتي سيتم بدء العمل بها بداية من صباح الغد الأربعاء 11 مايو، ولم تسجل الأسعار أي تغيير عن أسعار الشهر الماضي حيث جاءت الأسعار مثل الشهر الماضي بالضبط دون أي ارتفاع أو انخفاض.