أخبار السعودية

فيديو.. خبير طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة ودخول الكتل الهوائية الخريفية الباردة إلى المملكة

محمد خير الحوراني

توقع محلل الطقس السعودي “عادل القازنلي”، أن تشهد عدد من مناطق المملكة العربية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، مع دخول الكتل الهوائية الباردة من الأطراف الشمالية الغربية للمملكة، كما حذَّر الدفاع المدني السعودي من تأثير الأمطار الرعدية المتساقطة على معظم مناطق المملكة من اليوم الأحد وحتى الخميس المُقبل.

- صورة 2 - فيديو.. خبير طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة ودخول الكتل الهوائية الخريفية الباردة إلى المملكة

أمطار وغيوم كثيفة - المصدر: مايكروسوفت بينغ

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انخفاض درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع الجاري

ورجَّح خبير الطقس والمناخ عادل القازنلي خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن تتأثَّر معظم أجزاء ومناطق المملكة بدخول الكتل الهوائية الباردة من الأطراف الشمالية الغربية، نهاية الأسبوع الجاري مما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة قرابة الأربع درجات مئوية، ويترافق ذلك مع نساقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة الشدة في عددٍ من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

من جانبها حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة من تأثير الأمطار الرعدية المتساقطة على معظم المناطق ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة لضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة مشيرة إلى أهمية الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

كما أكَّد الدفاع المدني على ضرورة تجنُّب السباحة في الأماكن التي تشكل خطورة، داعية إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

- صورة 1 - فيديو.. خبير طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة ودخول الكتل الهوائية الخريفية الباردة إلى المملكة
بيان الدفاع المدني السعودي المصدر: صفحة الدفاع المدني الرسمية على موقع اكس
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محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني، كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق، أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.

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