فيديو.. خبير طقس يكشف موعد انخفاض درجات الحرارة ودخول الكتل الهوائية الخريفية الباردة إلى المملكة

توقع محلل الطقس السعودي “عادل القازنلي”، أن تشهد عدد من مناطق المملكة العربية السعودية انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري، مع دخول الكتل الهوائية الباردة من الأطراف الشمالية الغربية للمملكة، كما حذَّر الدفاع المدني السعودي من تأثير الأمطار الرعدية المتساقطة على معظم مناطق المملكة من اليوم الأحد وحتى الخميس المُقبل.

أمطار وغيوم كثيفة - المصدر: مايكروسوفت بينغ

انخفاض درجات الحرارة في المملكة نهاية الأسبوع الجاري

ورجَّح خبير الطقس والمناخ عادل القازنلي خلال تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن تتأثَّر معظم أجزاء ومناطق المملكة بدخول الكتل الهوائية الباردة من الأطراف الشمالية الغربية، نهاية الأسبوع الجاري مما يؤدي لانخفاض درجات الحرارة قرابة الأربع درجات مئوية، ويترافق ذلك مع نساقط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة الشدة في عددٍ من تلك المناطق.

فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: ستنخفض درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع وبعض المناطق ستشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/2V4YbXdGrf — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 24, 2023

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

من جانبها حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة من تأثير الأمطار الرعدية المتساقطة على معظم المناطق ابتداءً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة لضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة مشيرة إلى أهمية الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

كما أكَّد الدفاع المدني على ضرورة تجنُّب السباحة في الأماكن التي تشكل خطورة، داعية إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.