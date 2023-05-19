جامعة أم القرى تعلن موعد فتح باب التحويل الخارجي إلى الجامعة، وتوضح جميع الشروط والمستندات المطلوبة

أعلنت جامعة أم القرى في المملكة العربية السعودية موعد فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم القرى للعام الدراسي 1445هـ في درجة البكالوريوس، للطلبة السعوديين وأبناء المواطنات السعوديات إضافة إلى أمهات المواطنين السعوديين كما أوضحت الجامعة كافَّة الضوابط والشروط والمستندات المطلوبة للتحويل.

موعد فتح باب التحويل الخارجي إلى جامعة أم القرى

وأوضحت إدارة الجامعة أنَّ فتح باب التحويل الخارجي من الجامعات الأخرى إلى جامعة أم القرى للعام الدراسي القادم 1445هـ، يبدأ إلكترونياً عبر بوابة القبول الموحد، اعتباراً من يوم الأحد القادم، الأول من شهر ذي القغدة ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 / 11 / 1444هـ

ضوابط وشروط التحويل الخارجي إلى جامعة أم القرى

كما بيَّنت جامعة أمَّ القرى ضوابط وشروط التحويل الخارجي وفقاً لما يلي:

أن تكون الجامعة أو الكُلية التي يرغب الطالب بالتحويل منها، ضمن الجامعات التي تعترف بها وزارة التعليم السعودية.

إذا كانت المؤسسة التعليمية التي يرغب الطالب بالتحويل منها خارج المملكة، يجب أن تكون مُرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.

ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.

اجتياز الطالب للاختبارات والمقابلات المعتمدة من قِبل الجامعة التي تشترطها بعض التخصصات

أن يُشكِّل التخصص المحول إليه الطالب امتداداً لتخصصه في الجامعة المحول منها.

أن يكون الطالب قد أنهى دراسة فصل دراسي واحد على الأقل، دون أن يشمل ذلك فصول التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة.

أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة بجامعته عند تقديم الطلب. ويدخل في ذلك الطالب المعتذر والمؤجل.

ألا يكون قد مضى على دراسة الطالب في الجامعة المحول منها أكثر من عامين دراسيين.

أن يدرس الطالب المحول (60%) على الأقل من المقررات في جامعة أم القرى.

أن يتقدم الطالب إلى بطلب معادلة المقررات الدراسية خلال فصل دراسي واحد من قبول تحويله بالجامعة.

أن يحقق الطالب عند تقديم طلب التحويل النسبة الموزونة للقبول في البرنامج المحول إليه، وفق معايير القبول للطلبة المستجدين في ذات السنة الدراسية.

لا يسمح للطالب بتغيير تخصصه الذي قبل عليه.

المستندات المطلوبة عند تقديم طلب التحويل

كما حدَّدت جامعة أم القرى أن المستندات المطلوبة يجب أن يتم إرفاقها في ملف “PDF”، عند تقديم الطلب إلكترونياً وتشمل: