المركز الوطني للأرصاد: أمطار وسيول في عدة مناطق، والحصيني يحذِّر من “كثرة أمراض الحمى”

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية تقريره حول حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقَّع المركز أن تستمر بمشيئة الله تعالى فرص تساقط الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة الشدة ترافقها زخات البرد والرياح النشطة وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة كما تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

أمطار غزيرة وسيول وغيوم المصدر: الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت بينغ

أمطار ورياح والحرارة 47 في مكة المكرمة

كما توقَّعت الأرصاد الجوية في المملكة أن تتشكَّل السحب الرعدية الممطرة ترافقها رياح نشطة مثيرة للغبار والأتربة على منطقة نجران، بينما تسجِّل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء مع 47 مئوية، وتكون أقل درجة حرارة في السودة 13 درجة وتصل نسبة الرطوبة إلى 85 في جدة والدمام وجازان والقنفذة والوجه.

الأربعاء بداية “الصفري” وهذه أبرز صفاته

من جانبه أوضح الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنَّ اليوم الأربعاء 6 سبتمبر هو أول أيام “الصفري” وهو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر الهازل مشيراً إلى أنَّه يستمر “27” يوماً، كما بيَّن عضو لجنة تسميات المناخية في السعودية أنَّ سبب تسمية هذه الفترة من العام بـ”الصفري” جاءت لاصفرار السماء والأجساد مع كثرة أمراض الحمى هذه أبرز تفاصيلها:

يشكِّل أول أيام الخريف فعلياً ونهاية فصل الصيف.

يشهد اعتدال الجو في الليل تدريجياً رغم حرارته في “الظهيرة”.

يبدأ فيه أول صرام النخيل كما تغرس فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار.

يشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي بسبب تصادم الكتل والجبهات الهوائية الباردة الآتية من العروض العليا مع الهواء الساخن والرطب.

ينصرف الحر نهاراً في آخره ويجب تجنُّب النوم فيه في مكان مكشوف ويسبب أمراض الزكام.