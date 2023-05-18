وزارة التعليم السعودية تصدر قراراً بخصوص معلمات رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، وتدعو للإبلاغ عن مروجي المخدرات

أصدر وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية “يوسف بن عبدالله البنيان” قراراً يسمح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال، وحتى الصف السادس من المرحلة الابتدائية في المدارس العالمية والأهلية.

القرار يُحقق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية

وأوضح نصُّ القرار أنَّ السماح للمعلمات بتدريس الطلاب والطالبات ضمن المراحل المشار إليها يأتي في إطار رغبةً الوزارة في ضمان الاستقرار النفسي للأطفال، وتسهيل انتقالهم من المراحل التمهيدية حتى استكمال المرحلة الابتدائية بسهولة وسلاسة إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص بما يساعد على تحقيق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية وفق الأنماط الحديثة التي تخدم المخرجات التعليمية.

الشراكة بين الأسرة والمدرسة لتحقيق نجاح الأبناء

وكانت وزارة التعليم قد أكَّدت بمناسبة اليوم العالمي للأسرة في 15 مايو على أنَّ الشراكة بين الأسرة والمدرسة هي أحد العوامل الرئيسية التي تساعد على نجاح الأطفال وتفوقهم، مشيرة إلى عددٍ من عوامل النجاح ومنها:

وعي الأسرة للاحتياجات النفسية والمعرفية والمادية لأبنائهم الطلبة. تفعيل التواصل الفعال بين المدرسة والأسرة. المتابعة والإشراف على الطلبة خارج المدرسة لدعم عملية التعلم. تنمية القيم الدينية في نفوس الأبناء. المشاركة في اللقاءات والاجتماعات المنعقدة بالمدرسة.

وزارة التعليم تدعو للإبلاغ عن مروجي المخدرات

في سياقٍ آخر كانت وزارة التعليم السعودية قد أكَّدت أنَّ كلًّ من “الأسرة والمدرسة هم شركاء في توعية أبنائنا وبناتنا.. وحمايتهم من أضرار المخدرات”، داعية الجميع للإبلاغ عن مروجي المخدرات عبر الاتصال بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa ، أو بالأرقام المخصصة 911 من مكة المكرمة والرياض والشرقية، أو 999 في بقية مناطق المملكة العربية السعودية.