أخبار السعودية

الجوازات السعودية تحذر المواطنين وأصحاب المنشآت من تشغيل المخالفين لأنظمة الإقامة

محمود الشريف

أصدرت المديرية العامة  الجوازات السعودية عدة قرارات إدارية بشأن تشغيل العمالة وإيواء المخالفين لأنظمة الإقامة، حيث جاء في القرار رقم 16510 لشهر ربيع الأول لعام 1444هـ، تحذير كافة المواطنين والمقيمين من أصحاب الأعمال والمنشآت عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لقواعد الإقامة في المملكة، أو المخالفين لقواعد العمل أو أمن الحدود، أو تقديم أي نوع من وسائل المساعدة لهم لأن ذلك سوف يعرضك لمسائلة قانونية، مع ضرورة الإبلاغ عنهم مباشرة.

الجوازات السعودية

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية قد حددت أرقام لتلقي البلاغات عن المخالفين لقواعد الإقامة وأمن الحدود، حيث يمكن للمقيمين في منطقة مكة أو الرياض أو الشرقية الاتصال على الرقم 911، وللمقيمين في باقي أنحاء المملكة الاتصال على الرقم 999 وذلك على مدار الساعة.

الجوازات السعودية
الجوازات السعودية

ونوهت المديرية العامة للجوازات إلى عقوبة المخالفين لقواعد الإقامة أو أمن الحدود والتي تتنوع ما بين السجن أو الغرامة أو الترحيل من المملكة، وكانت الجوازات السعودية قد أعلنت أول أمس عن تحرير محاضر ضبط لنحو 17255 مخالفة لأنظمة الإقامة للعديد من الجنسيات المختلفة.

محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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