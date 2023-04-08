فيديو مؤثر.. أمن الحرم المكي يسمح لسيدة بالاقتراب وتقبيل الحجر الأسود، وهذه أبرز المعلومات عنه
أثار مقطع فيديو من داخل الحرم المكي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثَّق الفيديو الذي تمَّ تداوله على نطاقٍ واسع السعادة الغامرة التي عبَّرت عنها إحدى المعتمرات بعد نجاحها بالوصول إلى الحجر الأسود وتقبيله.
أمن الحرم المكي يسمح للسيدة بالاقتراب وتقبيل الحجر الأسود
ورصد المقطع المتداول لحظات اختراق “المعتمرة” صفوف رجال الأمن في الحرم المكي لتتجِّه نحو الحجر الأسود حيث سمح رجال الأمن في الحرم المكي للسيدة بالاقتراب وتقبيل الحجر الأسود قبل أن تعود مهرولة وهي تعبِّر عن فرحتها الكبيرة بذلك.
فيديو / فرحة كبيرة لسيدة إيرانية سمحت لها شرطة الحرم المكي الشريف بتقبيل الحجر الأسود في الكعبة. pic.twitter.com/OpSYThxQCS
— المجلس (@Almajlliss) April 7, 2023
معلومات عن الحجر الأسود والحرم المكي
ويُمثِّل الحجر الأسود في الكعبة المشرفة، نقطة بداية الطواف ومنتهاه، كما يُسَنُّ للطائفين داخل الحرم المكي وحول الكعبة المشرفة مايلي:
- استلام الحجر الأسود عبر لمسه باليد، وتقبيله عند المرور به.
- إذا حال الزحام داخل الحرم المكي دون استلام الطائف للحجر الأسود باللَّمس والتقبيل يُمكن استلامَه بشيء معه وتقبيلَ ذلك الشيء.
- في حال تعذُر ذلك أيضاً يكفي الإشارة إليه باليد مع التسمية والتكبير بالقول “باسم الله والله أكبر”.
شَكل وصِفات الحجر الأسود بالكعبة المشرفة في الحرم المكي
- يقع الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.
- وهو ذو شكل “بيضاوي”، لونه أسود مائل إلى الحُمرة.
- قُطر الحجر الأسود 30 سم.
- ارتفاعه عن الأرض متراً ونصفَ المتر.
- تمَّت إحاطة الحجر الأسود بإطار من الفضة الخالصة صوناً له.
أحكام دينية وأحاديث حول الحرم المكي والحجر الأسود
- ويروى عن رسول الله “مُحمَّد” صلى الله عليه وسلَّم، أنَّ الحجر الأسود أنزله الله تعالى إلى الأرض من الجنة وكان أشدَّ بياضاً من اللَّبن فسودته خطايا بني آدم، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضاً من اللبن فسودته خطايا بني آدم” رواه الترمذي (877) وصححه ابن خزيمة (4 / 219)، وقوَّاه الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (3 / 462).
- ويأتي الحجر الأسود يوم القيامة ويشهد لمن “استلمه بحق” عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – في الحجر – : “والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق” رواه الترمذي (961) وقواه الحافظ ابن حجر في “فتح الباري” (3 / 462).
- وقد قبَّله النبي صلى الله عليه وسلم، عن عُمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبَّله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبِّلُك ما قبلتك. رواه البخاري (1520) ومسلم(1720).
- مسح الحجر مما يكفِّر الله تعالى به الخطايا، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا. رواه الترمذي (959) وصححه الحاكم (1 / 664).
- لا يجوز إيذاء الآخرين عند الحجر بغرض الوصول إليه، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحجر أنه يشهد لمن استلمه بحقّ وليس لمن استلمه بإيذاء عباد الله.