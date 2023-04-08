فيديو مؤثر.. أمن الحرم المكي يسمح لسيدة بالاقتراب وتقبيل الحجر الأسود، وهذه أبرز المعلومات عنه

أثار مقطع فيديو من داخل الحرم المكي تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثَّق الفيديو الذي تمَّ تداوله على نطاقٍ واسع السعادة الغامرة التي عبَّرت عنها إحدى المعتمرات بعد نجاحها بالوصول إلى الحجر الأسود وتقبيله.

أمن الحرم المكي يسمح للسيدة بالاقتراب وتقبيل الحجر الأسود

ورصد المقطع المتداول لحظات اختراق “المعتمرة” صفوف رجال الأمن في الحرم المكي لتتجِّه نحو الحجر الأسود حيث سمح رجال الأمن في الحرم المكي للسيدة بالاقتراب وتقبيل الحجر الأسود قبل أن تعود مهرولة وهي تعبِّر عن فرحتها الكبيرة بذلك.

فيديو / فرحة كبيرة لسيدة إيرانية سمحت لها شرطة الحرم المكي الشريف بتقبيل الحجر الأسود في الكعبة. pic.twitter.com/OpSYThxQCS — المجلس (@Almajlliss) April 7, 2023

معلومات عن الحجر الأسود والحرم المكي

ويُمثِّل الحجر الأسود في الكعبة المشرفة، نقطة بداية الطواف ومنتهاه، كما يُسَنُّ للطائفين داخل الحرم المكي وحول الكعبة المشرفة مايلي:

استلام الحجر الأسود عبر لمسه باليد، وتقبيله عند المرور به.

إذا حال الزحام داخل الحرم المكي دون استلام الطائف للحجر الأسود باللَّمس والتقبيل يُمكن استلامَه بشيء معه وتقبيلَ ذلك الشيء.

في حال تعذُر ذلك أيضاً يكفي الإشارة إليه باليد مع التسمية والتكبير بالقول “باسم الله والله أكبر”.

شَكل وصِفات الحجر الأسود بالكعبة المشرفة في الحرم المكي

يقع الحجر الأسود في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج.

وهو ذو شكل “بيضاوي”، لونه أسود مائل إلى الحُمرة.

قُطر الحجر الأسود 30 سم.

ارتفاعه عن الأرض متراً ونصفَ المتر.

تمَّت إحاطة الحجر الأسود بإطار من الفضة الخالصة صوناً له.



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