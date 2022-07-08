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طريقة ورابط إصدار بطاقة تهنئة بالعيد باسمك من وزارة التعليم بالسعودية

ميسا أحمد

للمسلم عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى, وعيد الأضحى هو العيد الأكبر ويكون خلال أداء شعائر الحج بالأراضي المقدسة في مكة المكرمة, ويقوم فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم بتهنئة بعضهم البعض وإرسال أجمل المعايدات بكلمات معبرة ومفرحة.

بطاقة عيد أضحى باسمك

بطاقة عيد أضحى باسمك

إصدار بطاقة تهنئة بالعيد

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وفرحا بقدوم العيد وتهليلا به يفضل المسلم تذكر أخاه المسلم بإرسال بطاقة تهنئة بهذا العيد المبارك بإضافة اسمه على البطاقة لتكون مميزة ومعبرة أكثر, وقد قامت كل من الوزارات التالية بالمملكة العربية السعودية بتوفير هذه الخدمة لجعل التهنئة هذه السنة مبهجة أكثر وهي : وزارة التربية والتعليم السعودية ,منصة وزارة العدل الإلكترونية, وزارة الصحة السعودية.

رابط إصدار بطاقة تهنئة بالعيد

بطاقة عيد أضحى باسمك

وسنشرح طريقة إنشاء بطاقة تهنئة بالعيد مقدمة من وزارة التعليم:

  • الدخول إلى رابط بطاقة تهنئة العيد.
  • يقوم المرسل باختيار الشكل الذي يريده للبطاقة التي يود إرسالها.
  • يقوم صاحب البطاقة بتسجيل اسمه.
  • كتابة رمز التحقق الظاهر على الشاشة.
  • ثم يقوم بتحميل بطاقة تهنئة العيد.
  • يقوم بإرسالها إلى الشخص الذي يود معايدته.

بطاقة عيد الأضحى باسمك

ميسا أحمد

متحصلة على ماستر في الترجمة وعلم الترجمة وطالبة سنة أولى إعلام واتصال. أستاذة لغة إنجليزية ومترجمة حرة وكاتبة محتوى.


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