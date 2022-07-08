طريقة ورابط إصدار بطاقة تهنئة بالعيد باسمك من وزارة التعليم بالسعودية

للمسلم عيدين عيد الفطر وعيد الأضحى, وعيد الأضحى هو العيد الأكبر ويكون خلال أداء شعائر الحج بالأراضي المقدسة في مكة المكرمة, ويقوم فيه المسلمون في جميع أنحاء العالم بتهنئة بعضهم البعض وإرسال أجمل المعايدات بكلمات معبرة ومفرحة.

إصدار بطاقة تهنئة بالعيد

وفرحا بقدوم العيد وتهليلا به يفضل المسلم تذكر أخاه المسلم بإرسال بطاقة تهنئة بهذا العيد المبارك بإضافة اسمه على البطاقة لتكون مميزة ومعبرة أكثر, وقد قامت كل من الوزارات التالية بالمملكة العربية السعودية بتوفير هذه الخدمة لجعل التهنئة هذه السنة مبهجة أكثر وهي : وزارة التربية والتعليم السعودية ,منصة وزارة العدل الإلكترونية, وزارة الصحة السعودية.

رابط إصدار بطاقة تهنئة بالعيد

وسنشرح طريقة إنشاء بطاقة تهنئة بالعيد مقدمة من وزارة التعليم: