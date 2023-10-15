93 ألف تردد لرش مبيدات مكافحة البعوض بأمانة جدة

قامت الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة محافظة جدة, خلال الربع الثالث من العام الحالي بــ 93.598 تردداً لرش المبيدات, وذلك في إطار أعمال مكافحة البعوض في المواقع المستهدفة خارج المنازل.

شعار أمانة جدة _مصدر الصورة صحيفة سبق

وتضمنت أعمال المكافحة رش المباني تحت الإنشاء والحدائق والمشاتل والطفوحات وتجمعات المياه ومجاري السيول، ومصانع البلك ومحطات المعالجة والمساجد والمباني الإدارية، في نطاق البلدية الفرعية.

وشملت الأعمال تنفيذ عمليات مكافحة البعوض بداخل الوحدات السكنية, حيث وصل عدد الزيارات المنزلية خلال الربع الثالث 358.588 زيارة.

وفي هذا السياق، قال مدير عام صحة البيئة علي الصحفي, أن عدد البلاغات الواردة انخفض بنسبة 56% عن الربع الثاني نتيجة لتكثيف الجهود والمكافحة الاستباقية، مشيراً إلى أن أعمال مكافحة القوارض تمت في 76.960 موقعاً.

وأكد الصحفي أنه تم استخدام كافة الإمكانات البشرية والآلية وأحدث الأجهزة والمبيدات للحد من تكاثر وانتشار الحشرات والقوارض والحيوانات غير المرغوب فيها ومباشرة بلاغات المواطنين، التي شملت جميع الأحياء، من خلال جاهزية وحدات العمل بكافة الإمكانيات، حيث خصصت 632 مشرفاً ميدانياً، وأكثر من 1698 عاملاً, و 1395 جهازاً و512 سيارة.