91 % من السعوديين يخططون للسفر إلى 10 وجهات مختلفة لقضاء عطلة عيد الأضحى

أظهرت دراسة بحثية جديدة أجرتها الشركة العالمية “سكاي سكانر” بالتعاون مع وكالة الأبحاث الدولية، أن 91 % من المواطنين السعوديين والمقيمين، يخططون إلى السفر في عطلة عيد الأضحى المقبلة، ومن المتوقعة أن تستمر هذه العطلة إلى 6 أيام خلال هذا العام الجاري، كما أشارت الدراسة إلى أن نصف المسافرين الذين يخططون الذهاب للاستمتاع بعطلة عيد الاضحى إلي أن تستغرق رحلتهم من أسبوع إلي أسبوعين.

خبير السفر في سكاي سكانر

تحدث خبير السفر “أيوب المأمون”، أنه تمت إجراءات استطلاع مؤخرا، تشير إلى أن 68 % من المسافرين في المملكة العربية السعودية، اتخذوا قرارا بشأن السفر في عطلة عيد الأضحى بناء على حجم التكاليف المادية الكبيرة التي سوف يحملونها، والخبر السار في هذه العطلة أن سعر الرحلة قد لا يختلف أو لا يرتفع كثيرا، حتى إذا كان موعد السفر المحدد مزدحما، مثل عطلة العيد أو العطلة الصيفية، ولن تؤثر التكاليف المادية عليه أيضا، وأضاف المأمون أيضا، أن 76 % من المسافرين في المملكة العربية سوف يقومون باصطحاب عائلتهم وأصدقائهم من أجل السفر خلال عيد الأضحى أو العطلات الرسمية.

أكثر 10 دول تصدرت البحث خلال أيام عيد الأضحى المبارك

تركيا تايلاند. المملكة المتحدة. إندونيسيا. إيطاليا. الفلبين. ماليزيا. النمسا. الهند. فرنسا.

أكثر 10 مدن تصدرت البحث عبر سكاي سكانر

بانكوك. إسطنبول. لندن. جاكرتا. مانيلا. طرابزون. كوالالمبور. ميلان. فيينا. باريس.

أستعراض أيوب المأمون أربع طرق للاستمتاع برحلة سفرية جماعة

تحدث أيوب المأمون أنه يوجد أربع طرق رائعة من أجل الإستمتاع برحلة سفرية جيدة خلال عطلة عيد الأضحى.