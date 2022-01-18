9 قرارات جديدة للحكومة السعودية بعد اجتماع الملك الأخير 1443

صرح وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن مجلس الوزراء السعودي اجتمع اليوم برئاسة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين عبر الاتصال المرئي، وأوضح القصبي أن الاجتماع تناول جملة من التقارير حول أخر المستجدات وتطورها على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وجدد إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف مطار أبوظبي، مؤكداً على وقوف بلاده التام جنبا إلى جنب مع دولة الإمارات العربية المتحدة ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

كما أشار وزير الإعلام السعودي إلى أنه بلاده مستمره عبر قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية، وما تشكله من تهديد لأمن واستقرار العالم وليس منطقة الخليج فحسب.

قرارات اجتماع مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك

وأعلن وزير الإعلام السعودي اختتام مجلس الوزراء اجتماعه بإصدار عدة قرارات هامة هي:

أولاً: تفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، وكذلك تفويض وزير العدل، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة من قبل أحدهما، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض وزير السياحة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية سيشيل، والتوقيع عليها، ثم رفع النسخة النهائية الموقع من الوزير، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة من جانب الوزير، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض وزير الرياضة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاق للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الدولة للرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتفويض وزير الداخلية، أو من ينيبه، بالتباحث مع السلطات المختصة في دول مجلس التعاون، في شأن مشروع اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية وحمايتها بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والحياة البرية الكينية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال أمن الطيران المدني.

ثامناً: تحديد يوم 10 من فبراير كل عام يوماً للنمر العربي، لنشر الوعي بالحفاظ على النمر العربي من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي، وهو صندوق جاء ضمن افتتاح مشروع محمية شرعان الطبيعية.

تاسعاً: تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الخامسة من اللائحة التنظيمية للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 685 وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ، المتعلقتين بمجلس إدارة المركز.