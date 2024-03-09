80 طن مساعدات للشعب الأوكراني.. السعودية ترسل الطائرة الـ13 لأوكرانيا

أقلعت اليوم الطائرة السعودية رقم 13 المخصصة لمساعدة وإغاثة الشعب الأوكراني من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، الطائرة خرجت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في أطار الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية نحو المحتاجين والمتضررين حول العالم.

من الرياض إلى بولندا

طائرة المساعدات السعودية التي أقلعت من مطار الملك خالد بالرياض، من المقرر أن تهبط في مطار زوسوف في بولندا، نظرا لقربه من الحدود الأوكرانية، بعدها سيتم نقل المساعدات للوصول للمحتاجين من الشعب الأوكراني.

والطائرة التي تحمل رقم 13 في المساعدات المقدمة من المملكة لأوكرانيا، تحمل على متنها 80 طن من المساعدات الإنسانية من المواد الإغاثية.

كما تحمل الطائرة مولدات وأجهزة كهربائية من المنتظر أن يتم نقلها للحدود الأوكرانية عبر جمهورية بولندا.

قافلة الإغاثة السعودية الأخيرة المقدمة لأوكرانيا، تأتي في إطار الدور الدولي الذي تتبناه المملكة للوقوف بجانب المتضررين حول العالم، هذا الدور الذي تقوم به السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.