8 ورش عمل بجولة التجارة الإلكترونية الحادية عشر لـ” منشآت

تضمنت فعاليات جولة التجارة الإلكترونية بمنطقة تبوك، التي تُنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية؛ 8 ورش عمل قدمها نخبة من المتخصصين في عدة مجالات اقتصادية تسهم في تنمية وتطوير مهارات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية ومختلف الأنشطة والمجالات الخاصة بها.

وكانت أولى ورش الجولة بعنوان ” الممكنات في منشآت التجارة الإلكترونية “، ثم قدّم مجلس التجارة الإلكترونية جلسةً حوارية حول ” التقنيات الواعدة ومستقبل التجارة الإلكترونية “، لتتوالى بعد ذلك الورش لرواد فعاليات الجولة التي أقيمت بمركز الأمير سلطان الحضاري، واستمرت لمدة يومين، وناقشت ؛ التحولَ الرقمي وقنوات البيع المتناغمة، وفرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، إلى جانب صناعة المحتوى، والتميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية، وحلول الدفع في التجارة الإلكترونية، إضافةً للتوسع خارج النطاق الجغرافي والمنافسة العالمية، والتسويق الرقمي.

وشهدت الجولة في مرحلتها ” الحادية عشر ” توافد العديد من رواد الأعمال والزوار للاستفادة من ما تُقدمه الجهات المشاركة من خدمات وتسهيلات للأعمال، والتحاور مع مجموعة من المستشارين في المجالات القانونية، والمبيعات والتسويق والمالية والعمليات والتشغيل، والتجارة الإلكترونية، والتقنية، والتمويل والاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن “منشآت” حرصت من خلال هذه الجولة على تعزيز قدرات رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال مبادرات وبرامج متخصصة، وذلك لأهميتها ودورها الفاعل في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.