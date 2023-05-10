77% زيادة بأرباح أكوا باور السعودية خلال الربع الأول من 2023

عرضت شركة أكوا باور السعودية عبر موقع تداول السعودية ، اليوم الأربعاء؛ نتائج أدائها في الربع الأول من العام الجاري 2023.

وبحسب تقرير الربع الأول من 2023 الخاص بأكوا باور، صعد صافي أرباح الشركة بنسبة 77.63% حيث بلغ 269.735 مليون ريال على أساس سنوي، مقابل تسجيله نحو 151.851 مليون ريال بنفس الربع من العام الماضي.

صعود ربحية سهم أكوا باور

وصعدت ربحية سهم أكوا باور من 0.21 ريال سعودي إلى 0.37 ريال سعودي على أساس سنوي.

وفي هذا السياق أرجعت أكوا باور ارتفاع صافي أرباحها بالربع الأول من 2023 إلى ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية قبل احتساب الهبوط والمصاريف الأخرى، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة المساهمة من المشاريع القائمة بما في ذلك المحطات التي تعرضت لانقطاعات بالربع نفسه من العام الماضي.

إضافة إلى وجود مساهمات من المشاريع الجديدة، ودخل الصيانة والتشغيل ذات الصلة التي حققت التشغيل الأولي/ التجاري خلال أو بعد الربع الأول من عام 2022، ورغم تلك الارتفاعات فقد قابل ذلك انخفاض جزئي بخدمات التطوير وإدارة البناء المحققة للمشاريع، ونفقات عامة وإدارية أعلى بما يتماشى مع نمو الأعمال.

سبب إنخفاض مصاريف الزكاة

وأضافت شركة أكوا باور بأن مصاريف الزكاة والضريبة قلت بسبب الاعتراف بالائتمان الضريبي المؤجل خلال الفترة، وهذا يعود إلى تقلبات أسعار العملات الأجنبية في المغرب، بينما زادت الإيرادات الأخرى نتيجة لصعود الدخل العائد من الودائع والمكاسب من التغير بالقيمة العادلة للمشتقات.

وأكدت أكوا باور على أن هذه الارتفاعات بصافي الدخل قابلها ارتفاعا أيضا بالرسوم المالية، بسبب زيادة تكاليف التمويل على حساب أسعار الفائدة المرتفعة بالسوق، إلى جانب زيادة تكلفة التمويل من الديون الإضافية المتعلقة بالشريحة الثانية من الصكوك الصادرة بشهر فبراير 2023.