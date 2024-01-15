أخبار السعودية

7/1.. تاريخ مولد ملايين السعوديين.. أعرف القصة؟

أحمد علي

يحتفل ملايين من الشعب السعودي في مثل هذا اليوم 7/1 من كل عام بعيد ميلادهم، مما يجعل هناك غموض حول هذه القصة عند قطاع كبير من السعوديين.

ويعد السابع من يناير أحد أبرز الأيام عند نصف الشعب السعودي، حيث يتداول السعوديين الأول من الشهر الهجري و7/1 على نطاق واسع، والذي يعد مكتوبًا لقطاع كبير في هويتهم الوطنية السعودية.

كما يعد هذا التاريخ الذي يُحال عليه أغلب موظفي المملكة العربية السعودية للتقاعد، كما يعتبر يوم ميلاد نصف المواطنين السعوديين.

ويحملون فئة كبيرة من السعوديين يوماً وشهراً موحداً لميلادهم بالمملكة العربية السعودية، مع اختلاف سنة الميلاد.

وصدر هذا التاريخ بشأنه أمرًا سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع المواطنين بمنتصف السنة الهجرية.

ويأتي هذا التاريخ في ميلاد السعوديين، خصوصا ممن هم أكبر من 50 عاما، حيث يتم تدوين التاريخ مع بداية منتصف العام الهجري قبل انتشار شهادات الميلاد، التي تحدد تاريخ الميلاد بدقة باليوم والساعة.

قصة مولد ملايين السعوديين في السابع من يناير

كشفت الأحوال المدنية السعودية القصة وراء توحيد ميلاد نحو نصف الشعب السعودي بتاريخ ١/ ٧، والذي يُصادف اليوم السبت باعتماد هذا التاريخ كتاريخ ميلاد لنحو نصف المواطنين السعوديين، وذلك بسبب عدم تعرف المواطنين السعوديين المولودين منذ سنوات كثيرة ليوم وشهر ميلادهم بشكل دقيق.

وأوضحت أن هؤلاء المواطنين لا يعرفون اليوم الذي ولدوا فيه بدقة، مضيفًة إلى أن النظر لأهمية تدوين التاريخ لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد.

وشدد هيئة الأحوال المدنية على أن هناك أمرًا سامٍ صدر بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية.

وأكدت على أن هذا المرسوم حل عدد كبير من المشاكل خلال، والتي كانت تؤرق الكثير من المواطنين.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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