7/1.. تاريخ مولد ملايين السعوديين.. أعرف القصة؟

يحتفل ملايين من الشعب السعودي في مثل هذا اليوم 7/1 من كل عام بعيد ميلادهم، مما يجعل هناك غموض حول هذه القصة عند قطاع كبير من السعوديين.

ويعد السابع من يناير أحد أبرز الأيام عند نصف الشعب السعودي، حيث يتداول السعوديين الأول من الشهر الهجري و7/1 على نطاق واسع، والذي يعد مكتوبًا لقطاع كبير في هويتهم الوطنية السعودية.

أنت من مواليد واحد سبعة ؟ تاريخ ولادة نصف المجتمع السعودي يمكن هل تعرف لماذا تم توحيد هذا الميلاد؟ إليك القصة تاريخ ٧/١ هـ -ضع ♥️ pic.twitter.com/2ymW0QKjk7 — يحيى رياني (@ryany_2015) January 13, 2024

كما يعد هذا التاريخ الذي يُحال عليه أغلب موظفي المملكة العربية السعودية للتقاعد، كما يعتبر يوم ميلاد نصف المواطنين السعوديين.

ويحملون فئة كبيرة من السعوديين يوماً وشهراً موحداً لميلادهم بالمملكة العربية السعودية، مع اختلاف سنة الميلاد.

وصدر هذا التاريخ بشأنه أمرًا سامٍ بإثبات تاريخ ميلاد جميع المواطنين بمنتصف السنة الهجرية.

سجل حضورك … اليوم السبت ١٤٤٥/٧/١ عيد ميلاد جيل الطيبين ..

هابي بيرث دي تو يو 🎂… pic.twitter.com/0lXuo3mM4L — سعود المقحم (@SAUDALmUQHIm) January 13, 2024

ويأتي هذا التاريخ في ميلاد السعوديين، خصوصا ممن هم أكبر من 50 عاما، حيث يتم تدوين التاريخ مع بداية منتصف العام الهجري قبل انتشار شهادات الميلاد، التي تحدد تاريخ الميلاد بدقة باليوم والساعة.

قصة مولد ملايين السعوديين في السابع من يناير

كشفت الأحوال المدنية السعودية القصة وراء توحيد ميلاد نحو نصف الشعب السعودي بتاريخ ١/ ٧، والذي يُصادف اليوم السبت باعتماد هذا التاريخ كتاريخ ميلاد لنحو نصف المواطنين السعوديين، وذلك بسبب عدم تعرف المواطنين السعوديين المولودين منذ سنوات كثيرة ليوم وشهر ميلادهم بشكل دقيق.

١٣/٧/١

واحد سبعة نتفق فيه جميعا ممن اعمارهم فوق ٥٥ سنة ونختلف في السن

حيث كان يصعب معرفة سن الشخص في تلك الفترة رغم وجود دكتور يقرر عمرك الافتراضي فكانوا يلجأون الى الاحداث التي حدثت ويقدر العمر على ضوئها ، في صبيا

كان موجود دكتور واحد ، ترسلك الجوازات كما كان يقال لها الى… pic.twitter.com/UiV2OAfVC1 — قالب الدلح (@glipalddlih) January 13, 2024

وأوضحت أن هؤلاء المواطنين لا يعرفون اليوم الذي ولدوا فيه بدقة، مضيفًة إلى أن النظر لأهمية تدوين التاريخ لارتباطه بعدد من الخدمات ومنها التقاعد.

وشدد هيئة الأحوال المدنية على أن هناك أمرًا سامٍ صدر بإثبات تاريخ ميلاد جميع السعوديين ممن يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح بمنتصف السنة الهجرية.

وأكدت على أن هذا المرسوم حل عدد كبير من المشاكل خلال، والتي كانت تؤرق الكثير من المواطنين.