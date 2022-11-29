7 شروط لنقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر «أبشر»

تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات بالمملكة حيث تقدم الكثير من الخِدْمَات بشكل إلكتروني للتسهيل علي المواطنين والمقيمين في السُّعُودية وتخفيف الإجراءات عليهم، ومن أهم تلك الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها وصفة هي خدمة نقل خِدْمَات العمالة المنزلية بجميع أشكالها عبر وصفة في خطوات بسيطة ضمن مجموعة من الشروط التي تم الأعلان عنها.

شروط نقل خِدْمَات العمالة المنزلية

تتواجد العمالة المنزلية في العديد من منازل المملكة العربية السُّعُودية، لذلك تسعى المملكة لتأمين حقوق العاملين بواسطة إطلاق العديد من المجهودات لتيسير كافة الإجراءات اللازمة و التي تسهل استقدام العمالة المنزلية مع مراعاة ضمان حقوق الكفيل والعامل، حيث قامت بتحديد شروط نقل خِدْمَات العمالة المنزلية لتسهل عملية نقل العمالة من كفيل لآخر، وهي كالتالي: