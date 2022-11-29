7 شروط لنقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر «أبشر»
أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السُّعُودية، عن مجموعة من الشروط الخاصة بنقل خِدْمَات العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة أبشر السُّعُودية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وفي هذا المقال سوف نتعرف على شروط لنقل خِدْمَات العمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة ابشر وكيفية نقل هذه الخِدْمَات.
خدمة نقل خِدْمَات العمالة المنزلية عبر ابشر
تعد منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات بالمملكة حيث تقدم الكثير من الخِدْمَات بشكل إلكتروني للتسهيل علي المواطنين والمقيمين في السُّعُودية وتخفيف الإجراءات عليهم، ومن أهم تلك الخِدْمَات الإلكترونية التي تقدمها وصفة هي خدمة نقل خِدْمَات العمالة المنزلية بجميع أشكالها عبر وصفة في خطوات بسيطة ضمن مجموعة من الشروط التي تم الأعلان عنها.
شروط نقل خِدْمَات العمالة المنزلية
تتواجد العمالة المنزلية في العديد من منازل المملكة العربية السُّعُودية، لذلك تسعى المملكة لتأمين حقوق العاملين بواسطة إطلاق العديد من المجهودات لتيسير كافة الإجراءات اللازمة و التي تسهل استقدام العمالة المنزلية مع مراعاة ضمان حقوق الكفيل والعامل، حيث قامت بتحديد شروط نقل خِدْمَات العمالة المنزلية لتسهل عملية نقل العمالة من كفيل لآخر، وهي كالتالي:
- ضرورة تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمة العامل المنزلي عن طريق أبشر الإلكترونية.
- الموافقة من قبل العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب النقل للخدمات بواسطة أبشر في مدة لا تقل عن 7 أيام.
- يشترط أن يكون سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزلي خالي من أي مخالفة مرورية.
- أن لا يكون العامل المنزلي مسجل بنظام متغيب عن العمل.
- يكون أكثر عدد لنقل خِدْمَات العامل المنزلي 4 مرات فقط.
- ضرورة وجود 15 يومًا أو أكثر لإقامة العامل المنزلي عند التنازل.
- يشترط سداد رسوم الخدمة.
كيفية نقل العمالية المنزلية عبر منصة أبشر
حددت الحكومة السُّعُودية آلية نقل العمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية لكافة الراغبين في نقل الخِدْمَات، وذلك بواسطة أجراء عدة خطوات بسيطة ينبغي اتباعها، مع ضرورة استيفاء جميع شروط النقل المعلن عنها أعلاة، وهي كالتالي:
- ضرورة عرض نقل الخِدْمَات من صاحب العمل.
- يجب تحديد المكفول المراد التنازل عنه بواسطة قائمة المكفولين لصاحب العمل.
- ينبغي وصول الطلب للمكفول حتى يتم مراجعته.
- ضرورة الموافقة من قبل المكفول على طلب المقدم لنقل كفالته لصاحب عمل جديد.
- يجب إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد بالموافقة لدى المكفول على نقل كفالته.
- توفير الموافقة على طلب النقل لكفالة العامل، مع مراعاة مراجعة إدارة الجوازات لتسليم هُوِيَّة المقيم القديم، من أجل استلام الجديد.
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— أبشر (@Absher) May 3, 2020
وفي نهاية المقال تعرفنا على شروط نقل خِدْمَات العمالة المنزلية عبر منصة ابشر الإلكترونية، بالإضافة إلي حرصها الشديد على أن ترد على كافة الاستفسارات الخاصة بجواز السفر أو التعاملات، وغيرها من الأسئلة المتعلقة بكيفية نقل العاملة المنزلية إلكترونياً عبر منصة أبشر.