7 أيام ويتم إيداع الدفعة 55 من برنامج حساب المواطن لشهر يونيو 2022

حسب ما تم الإعلان عنه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه باقي 7 أيام ويتم إيداع المبالغ المُخصصة في حسابات المستفيدين من دعم حساب المواطن، أي انه سوف يتم صرف الدفعات في اليوم التاسع من يونيو الجاري، الموافق يوم الخميس القادم، وهذا مخالف عن المُعتاد، هذا يتم صرف أغلب الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا صاف هذا اليوم عطلة رسمية داخل المملكة، وهذا ما حدث في هذا الشهر، حيثُ أن اليوم العاشر هو يوم الجمعة المقبل، وهو بمثابة إجازة رسمية داخل المملكة.

7 أيام على إيداع الدفعة الـ 55 من برنامج حساب المواطن. pic.twitter.com/8HlNtaLkXo — حساب المواطن (@citizenaccount) June 2, 2022

حساب المواطن 1443

يعتبر حساب المواطن من البرامج الداعمة الشهيرة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تم إنشاء منذ عام 2017، كما حدد البرنامج باقة من الشروط على من يستحق من البرنامج، وعلى رأس تلك الشروط ان يكون سعودي الجنسية وان راتبه لا يتعدى 20160 ريال سعودي، كما يلزم أن يكون عمر المستحق لا يقل عن ثمانية عشر عام، كما أكد مسئول البرنامج على ضرورية تحديث البيانات بصفة مستمرة، جاي لا يتعرض المستحق لوقف الحساب الخاص به، كما يتم إعطاء مهلة لا تقل عن شهر كاملاً للافراد المستقلة من أجل تحديث بياناتهم.

خطوات الاستعلام عن مبلغ دعم من حساب المواطن الدفعة 55 لعام 2022

الدخول على الصفحة الرئيسية للمنصة حساب المواطن

القيام بتسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور

النقر على حاسبة التقديرات

تعبئة الحقول الفارغة

إدخال الدخل الشهري

والنقر على استعلام عن مبلغ الدعم.

الفئات المستحقة من برنامج حساب المواطن