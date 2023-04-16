660 ألف ريال غرامة على صانع محتوى سناب شات في السعودية

طالبت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية مبلغ 660 ألف ريال (175 ألف دولار) من أحد مُنتجي المحتوى على منصة “سناب شات”، لانتهاكه الضوابط الخاصة بالإعلانات بدون ترخيص صادر من الهيئة، وأعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة عن استدعاء عدد من صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك صانع محتوى على منصة “سناب شات” بسبب نشر محتوى يتعارض مع ضوابط المحتوى الإعلامي والذوق العام.

استدعاء صانعي محتوى أخرين بسبب مخالفات

وشملت الاستدعاءات أيضًا أربعة صناع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نشرهم محتوى يثير التعصب الرياضي ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي، بالإضافة إلى صانع محتوى على منصة “تيك توك” بسبب استخدامه لغة غير لائقة في التواصل مع الجمهور، ما يعتبر تجاوزًا للذوق العام.

مخالفات الإعلان بدون تراخيص

وصرحت الهيئة في بيانها بأنها اكتشفت عدة مخالفات تتعلق بالإعلانات الخاصة بالأفراد على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تُمارس من دون تراخيص موثقة، كشفت أيضاً عن تفاصيل المخالفات التي ارتكبها أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات”، حيث تم رصد 22 مخالفة بقيمة 660 ألف ريال (175 ألف دولار)، وتم تضعيف الغرامة بسبب تكرار المخالفات.

وأوضحت الهيئة أنها رصدت العديد من المخالفات الإعلامية الأخرى خلال الربع الأول من عام 2023، بما في ذلك مخالفات الإساءة إلى الآخرين واستخدام لغة غير لائقة، وعدم الالتزام بالضوابط المتعلقة بالاستيراد والتوزيع للمحتوى الإعلامي.