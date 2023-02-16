6 شروط لتحديث معلومات الجوازات الجديدة للمقيمين عبر أبشر…تعرف عليها

أشارت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن أمر هام اليوم الخميس السادس عشر من شهر فبراير 2023، وهو أنه هناك ستة شروط يجب التحقق منها من أجل التمكن من الاستفادة من خدمة إلكترونية هامة، والتي تتمثل في تحديث معلومات الجوازات للمقيمين من خلال منصة أبشر أفراد على الإنترنت، وسنتحدث عن أهم تفاصيل هذه الخدمة من خلال الأسطر القادمة، تابعوا معنا.

تحديث المعلومات

نوهت منصة أبشر التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين إلى أنها تتيح إمكانية تحديث المعلومات الخاصة بالجواز للمستثمر، وأيضا بالنسبة للعمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين أيضا، وكذلك الأشخاص الذين تم إصدار جوازات سفر جديدة لهم من طرف سفارات بلدانهم المتواجدة في المملكة العربية السعودية أو خارجها أيضا، وهذا يكون في حال استيفاء جميع المتطلبات الضرورية والشروط الأساسية، والتي تتمثل فيما يلي:

تحديث جواز السفر الخاص بالمستفيد يتم من طرف الكفيل أو المفوض له في حال وجود تفويض خاص

المستفيد لا يمكنه تحديث بيانات جواز السفر الخاص به من خلال الخدمة، ويستثنى من هذا الكفيل المستثمر.

التحديث لمرة واحدة

أشارت المنصة إلى أنه هناك شروط ضرورية أخرى، وهي أنه من الممكن تحديث معلومات الجواز لمرة واحدة فقط في مدة خمس سنوات، ويكون هذا عبر منصة أبشر الإلكترونية، بالمقابل لا يمكن تحديث المعلومات الخاصة بالجواز في حال كانت صلاحية الجواز الحالي تمتد لأزيد من 12 شهر.

علاوة على ذلك، فالشروط المطلوبة شددت على أنه لا يمكن تحديث المعلومات الخاصة بجواز السفر في حال كانت هناك مخالفات مرورية في سجل الإقامة الخاص بالمقيم الذي يراد تسجيل جواز جديد له باسمه، كما أنه من الضروري إتمام خطوة التحقق من حالة المستفيد، وهذا حتى يثبت بأنه غير مسجل في النظام بصفة كمتغيب عن العمل.

نختم المقال الذي قدمنا لكم فيه موضوع الشروط المطلوبة من أجل تحديث معلومات الجوازات الجديدة، وهي من أبرز الشروط التي يبحث عنها المقيمين في المملكة، والتي وردت في منصة أبشر الإلكترونية، والتي نوهت إلى وجوب التقيد بها.