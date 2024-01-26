5 خطوات لتجديد تأشيرة العمالة المؤقتة 1445 وهذه هي الشروط

نشرت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا بيان رسمي، كشفت من خلاله عن توضيح هام بتعلق بتأشيرة العمالة المؤقتة، حيث كشفت الجوازات في بيانها، الخطوات التي يسمح من خلالها بتجديد تأشيرة العمالة المؤقتة، وأوضحت الجوازات الشروط التي يجب على جميع المتقدمين، الالتزام بها للوصول للخدمة بدون مشكلات وبكل سهولة، موضحة الرسوم المطلوب سدادها من المتقدمين وغيرها من التفاصيل الهامة للوصول للخدمة.

5 خطوات لتجديد تأشيرة العمالة المؤقتة 1445

5 خطوات لتجديد تأشيرة العمالة المؤقتة 1445

وكانت الجوازات قد استقبلت مؤخرًا من خلال حساب العناية بالمستفيدين التابع استفسار، حاول المستفيد من خلاله، معرفة الخطوات التي يسمح من خلالها، بتجديد تأشيرة العمالة المؤقتة، وقالت الجوازات أن الوصول للخدمة مسموح به من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب عليك أن تقوم بإحضار أصل جواز السفر بالنسبة للزائر وصورة من الجواز.

قم بتعبئة نموذج التمديد بالبيانات المطلوبة وضع عليه صورة للزائر ويتم ختم النموذج من جهة المستضيف سواء كانت مؤسسة أو شركة.

تقديم تفويض مصدق عليه من قبل الغرفة التجارية أو وكالة شرعية من المؤسسة أو الشركة.

يقوم بتقديم صورة من السجل التجاري.

يقوم بسداد رسوم الخدمة والتي تكون بقيمة 100 ريال.

شروط تجديد تأشيرة العمل المؤقت

هذا وتسمح الجوازات السعودية بتجديد تأشيرة العمل المؤقت وفق قائمة من الشروط والضوابط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع المتقدمين للحصول على الخدمة، وتتضمن قائمة الشروط الموضحة الآتي: