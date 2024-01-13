47 ألف مستفيد من مبادرات جامعة حائل 2023

نجحت إدارة جامعة حائل خلال عام 2023 ، في تنفيذ عدداً من المبادرات المجتمعية شملت الفعاليات، وورش العمل، والدورات التدريبية، كان من أبرزها مبادرة الرعاية الصحية المتكاملة “لأنك تهمنا جامعة حائل ترعاك” التي جسدت تفعيل جامعة حائل لخدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، من خلال دعم صحة المجتمع .

مبنى جامعة حائل _ مصدر الصورة: سكاي نيوز

ونفذت الجامعة عدداً من المبادرات المتنوعة عبر كلياتها العلمية والهندسية والإنسانية، التي أسهمت في تطوير وتدريب الجهات الحكومية، بالإضافة إلى فعاليات الأيام العالمية ، حيث بلغ عدد الفعاليات 113 فعالية, وتم عقد 101 ورشة عمل، وإقامة 49 برنامجاً تدريبياً، وبلغ عدد المشاركين في إقامة هذه الفعاليات 728 مشاركاً في 537 ساعة عمل، واستفاد من هذه المبادرات 46880 مستفيداً من مختلف فئات المجتمع والقطاعات.